Бийск: Муниципалитет будет субсидировать «Бийскгортрансу» затраты на содержание дорог

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Соответствующее постановление подписали в администрации Бийска.

В документе указано, что получателями субсидии смогут стать муниципальные предприятия, осуществляющие содержание автомобильных дорог местного значения. При этом документ ссылается на Бюджетный Кодекс РФ.

В Бийске рассчитывать на такую субсидию может только МУП «Бийскгортранс».

Напомним, предприятие появилось «взамен» банкроту «Трамвайному управлению» и городскому транспортному диспетчерскому центру. С недавних пор предприятия занялось и уборкой дорог, а не только трамвайных путей. Напомним, именно МУПу была передана дорожная техника, полученная из края.

В документе указано, что цель субсидирования:

«финансовое обеспечение (возмещение) на безвозмездной и безвозвратной основе затрат в связи с выполнением работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства в городе Бийске».

Размер субсидий будет рассчитываться как разница между суммой документально подтвержденных фактически понесенных затрат на выполнение работ и суммой фактически оказанных платных услуг с применением ресурсов предприятия.

Под затратами на выполнение работ понимают затраты на оплату труда, отчисления во внебюджетные фонды, затраты на материалы, амортизация машин и механизмов, затраты на бензин, дизельное топливо и смазочные материалы, затраты на техобслуживание и ремонт машин, а также общеэксплуатационные расходы.

Бийский рабочий