Бийск: Мы все связаны: алтайские предприниматели сняли видео о локдауне
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Бизнесмены баров и кафе краевой столицы в клипе поразмышляли о том, что будет, если закроют всё
Только осознанные поступки могут привести к желаемому результату – в ограничениях, из которых теперь состоит наша социальная жизнь, виноваты все мы – таков главный посыл пронзительного ролика о вакцинации и запретах. Все жители Алтайского края ответственны друг перед другом за свои решения.
— Мы даже не предполагали, что в один миг все может так резко изменится. Еще не поздно задуматься, и постараться принять те изменения, которые уже стали частью нашей жизни и влияют на наше будущее, — говорят предприниматели.
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Герой ролика – обычный житель алтайского города. Он отказывается от масок, антисептиков и вакцинации, и идет, не замечая, что за ним тянется ограничительная лента. Для него гаснут огни магазинов, кофеен и других заведений. Так он оказывается в ловушке.
Добавим, с 15 ноября в Алтайском крае без QR-кода вакцинированного или переболевшего невозможно будет посетить театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха санатории, а также на объекты общественного питания.
И алтайский оперштаб пообещал, что это далеко не последний список мест, куда не пустят без кода.
Оперштаб: Алтайский край с 8 ноября вернется к обычному рабочему графику
19:10, 05.11.2021 5447