ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Бийск: Мы все связаны: алтайские предприниматели сняли видео о локдауне

Горняк22
10 часов Ago

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Бизнесмены баров и кафе краевой столицы в клипе поразмышляли о том, что будет, если закроют всё

Только осознанные поступки могут привести к желаемому результату – в ограничениях, из которых теперь состоит наша социальная жизнь, виноваты все мы – таков главный посыл пронзительного ролика о вакцинации и запретах. Все жители Алтайского края ответственны друг перед другом за свои решения.

— Мы даже не предполагали, что в один миг все может так резко изменится. Еще не поздно задуматься, и постараться принять те изменения, которые уже стали частью нашей жизни и влияют на наше будущее, — говорят предприниматели.

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Публикация от БАР КРЫША БАРНАУЛ (@krysha_barnaul)

Герой ролика – обычный житель алтайского города. Он отказывается от масок, антисептиков и вакцинации, и идет, не замечая, что за ним тянется ограничительная лента. Для него гаснут огни магазинов, кофеен и других заведений. Так он оказывается в ловушке.

Добавим, с 15 ноября в Алтайском крае без QR-кода вакцинированного или переболевшего невозможно будет посетить театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха санатории, а также на объекты общественного питания.

И алтайский оперштаб пообещал, что это далеко не последний список мест, куда не пустят без кода.

Мы все связаны: алтайские предприниматели сняли видео о локдауне1

Оперштаб: Алтайский край с 8 ноября вернется к обычному рабочему графику

19:10, 05.11.2021 5447

 

Бийский рабочий

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