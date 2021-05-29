Бийск: Мы есть: бийчанин вспоминает о событиях на острове Даманском

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К Дню пограничника, который в России отмечают 28 мая, корреспондент «БР» встретилась с участником событий на острове Даманском.

Геннадий Третьяков – сержант запаса погранвойск (в настоящее время списанный с запаса), имеет удостоверение ветерана-участника Великой Отечественной войны.

Это наша территория!

Прежде, чем перейти к интервью, необходим краткий экскурс в историю. Потому что, по словам Геннадия Ивановича, о пограничном конфликте, который произошел 2 марта 1969 года на реке Уссури на острове Даманском, знают не многие. При том, что события того дня стали крупнейшим пограничным конфликтом двадцатого века.

Наиболее емко события тех дней описывает проект «Русское оружие»: «В ночь с 1 на 2 марта 1969 года около 300 китайский военных по льду реки Уссури скрытно перешли государственную границу СССР и заняли замаскированные позиции на западной оконечности острова Даманский. Кровавая эпопея унесла несколько сотен жизней и через две недели едва не завершилась ядерной войной между двумя социалистическими державами, Советским Союзом и Китаем. Официальной причиной пограничного инцидента стала демаркация границы, проложенной еще 1860 году».

– Геннадий Иванович, вы один из немногих участников конфликта на Даманском, и побывали практически в гуще событий. Как вы там оказались?

– Родился я в Бийске, и прожил здесь всю жизнь. В 1968 году, после окончания Бийского химико-механического техникума, был призван в ряды вооруженных сил: попал в пограничные войска. Когда мы там обучались в школе сержантского состава, то общались со старослужащими. Теми, кто уже окончил «учебку» и пошел в войска, на заставы, по подразделениям. С нами в гарнизоне была маневренная группа, ребята нам и рассказывали, что и как было. Так я узнал, что где-то в 1964 году на китайской границе начались провокации. Сначала небольшие, даже не стычки, а просто разговоры: «Это наша территория, уходите». Наши их уговаривали по-хорошему, потом постепенно обстановка стала накаляться: начались драки.

У нас начальник школы был, майор Складонюк, хороший командир. А заместитель его – капитан Колупаев, такой юркий, шустрый. Если школа выезжала на событие или обстановку с майором, то все проходило нормально. «Потолкались» маленько с китайцами, вытолкали их… А если с капитаном Колупаевым – то драка была обязательно, у него заведено так было. И эти драки проходили на большом участке границы, но в основном на островах Киркинский и Даманский, в районе первой и второй застав.

Дорог там не было совершенно, летом баржи шли по Уссури: привозили продукты и все остальное. А зимой путь пролегал по льду этой реки, и добраться туда было очень тяжело. Поэтому в народе их даже называли «ссыльные заставы». На границе, при любых случаях нарушения обстановки (например, следы какие-то обнаружили), выпускали первый резерв отряда – маневренную группу. Школа сержантского состава всегда «выбрасывалась» на перекрытие границы, перекрытия в тылу и на островах. Поэтому, мангруппа нас, курсантов, всегда поддерживала и знакомила с обстановкой – рассказывали, как, что и когда было. Мы были в курсе всех событий, которые происходили даже до нашей службы.

От драки до вооруженного конфликта

– Зима 1968-1969 года была достаточно спокойная. Нас не «выбрасывали» в защиту на остров. И только 23 января на Киркинском была большая драка, – вспоминает Геннадий Третьяков.

– Что вы подразумеваете под «дракой»?

– Китайцы вышли на остров, наши стали их вытеснять, началась потасовка. Дрались автоматами, дубинками, всем, что попадалось под руку. Но нас туда не направляли, застава справлялась сама. Зимой 1967-1968 года эти «встречи» с китайцами были регулярными. Наступает воскресенье, и наши едут туда, готовятся, что в десять часов китайцы выходят на остров. Мангруппа тянется в сушилку, разбирают валенки, полушубки.

1 марта 1969 года мы выехали на учения. Конечно, я сейчас понимаю, что это была недоработка руководства. Ведь в воскресенье обычно китайцы выходят, создают провокации, а нас всех: мангруппу, школу сержантского состава –погнали на учения. От нашего гарнизона Даманский находится севернее километров на 90, а наши километров на 30 южнее устроили учения. По плану, советская армия разворачивается, наступает на нас, а мы переходим границу через железную дорогу, наступаем, а потом они нас гонят оттуда.

Первого числа мы выехали, ночь переночевали на заставе, и утром поднялись, позавтракали на ходу. Подъехали на БТРах рассыпались цепью и идем «в атаку». Вдруг команда «стой!»: остановились. Давай кто что делать: кто поправляется, кто лопату потерял, пошел искать. Потом снова команда: «по машинам!». Подъезжаем к штабу, наш начальник отряда говорит: «Обстановка на Даманском: идет бой».

– С этого момента начался серьезный вооруженный конфликт?

– Да. Начальство на вертолете сразу туда, а мы по БТРам. Расскажу свои впечатления.

У нас БТР старенький был. Я сидел в конце, смотрел в люк за следующим, как он идет. БТР был хоть и тяжелый, но скорость развивал до 110 км/ч, только на трассе поворот – и его клонит. Заезжаем в гарнизон, там обычно находились наши рюкзаки, магазины с патронами на каждое отделение. Ну и кроме этого, ящики с патронами, которые мы брали на стрельбы. Выяснилось, что ни одного патрона в школе нет. Видимо, когда с места боя пришло сообщение, весь гарнизон поднял ружье, уехали туда.

Застава рассчитана на 35-40 минут боя: больше ей не продержаться никак, поэтому и патронов у нее – столько же. Ясно было, что если идет бой, патронов уже мало.

Едем, из БТРа ничего не видно, но по дороге выясняем, как там и что: говорят, убитых много. Поскольку идет бой, то по реке ехать уже нельзя: и вот мы на БТРах, по кочкам, по тайге. Приехали туда часа в три-четыре, бой уже закончился. Он шел недолго, около двух с половиной часов. Нам приказали идти на остров и вытаскивать убитых и раненых. Потом начальство посовещалось, и нас направили на первую заставу. Она находилась между Нижней Михайловкой и Даманским, на участке Кулебякиной сопки.

На белом снегу

– Далее начались бессонные ночи…

– Приехали, боевой расчет, и с восьми вечера снова выходим на сутки. Начальник заставы был ранен, поэтому руководил нами уже другой. Мы в ночь со второго на третье пошли на фланг. В наряде обычно идут два человека, но по усиленной схеме нас было человек восемь. На Кулебякиных сопках было убито девять человек, многие ранены. На заставе почти никого не осталось, кроме повара, дежурного и часового заставы, всего человек девять. На правый фланг никто из нас не знал дороги, и нам дали в подмогу человека, который примерно понимал, как идти.

И мы пошли. Идем по тропе, ночь: конечно, не жутко, но нужно быть очень внимательным. Прошли 15 км туда и обратно, к утру вернулись. Легли спать часов в 6, а в 9 нас снова поднимают, команда: «На остров!». Одно подразделение ложится по краю острова в оцеплении, другое – с противоположной стороны, а наше отделение прочесывало лес. Там, где как раз китайцы лежали в засаде.

– Остались какие-то брошенные китайцами вещи?

– Они расположились на вале, за которым у них были лежки. Такие, как животные спят, оттаявшие от тепла. Там же валялись их фляжки с вонючей ханжой (самый крепкий китайский алкоголь, иначе называемый водка байцзю – прим.ред.) Много остатков бинтов, я как раз шел по этому месту. И что меня поразило, ведь одно за другое цепляется! Дело в том, что, поскольку эти «драки» были постоянными, регулярными, наши, особенно старики, уже стали «хулиганить». Например, надо при себе иметь два магазина и 50 патронов, а они возьмут один или вообще ничего. Чтобы легче было! Группу Юрия Бабанского и группу Стрельникова расстреляли практически сразу: патронов-то у них было мало! Наши и у китайцев забирали патроны, и у своих убитых.

Удивительно, что я отметил: деревья со стороны китайцев, на расстоянии где-то метра от земли, все были изрешечены. Настолько наши пограничники были тренированы в стрельбе, что они стреляли не мимо, а точно в цель. Это меня очень удивило, поскольку я знал о том, что патронов не хватало.

– Старались ли вы запомнить обстановку?

– Прошли мы и вышли на косу. Там стояли сгоревшие машины, подбитый БТР. А у меня всегда с собой был фотоаппарат, лежал за пазухой. И я начал снимать: некоторые мои снимки опубликованы в книгах об этом событии. Потом подошел какой-то офицер, приказал убрать фотоаппарат и засветить пленку. Но я ее как-то быстренько выкрутил, спрятал.

Прочесали остров и собрались, поехали назад на заставу. Вечером снова боевой расчет, и мне выпало с другими ребятами снова идти на правый фланг – 15 км туда и обратно. Тут уже оказалось что из тех, кто ходил на правый фланг, был я один. Снег абсолютно белый, где тропинка протоптана – не видно. Пришли утром, немного поспать, и опять на остров. Четвертого числа было начальство, пятого корреспонденты, а шестого похороны погибших ребят.

Каждые сутки мы спали всего по 2-3 часа. Таким образом, это событие меня коснулось. А как там было на поле боя, уже можно прочитать в книжках.

Поминальный обед остался нетронутым

– Какая была обстановка на заставе после случившегося?

– У нас служба в основном была ночная, на нашей заставе было три поста наблюдения. Мне в основном ночью выпадало оберегать границы, иногда случались и хозяйственные наряды на кухню. Как раз на 6-ое число, когда были похороны, мне выпал наряд на кухню. Поэтому я не хоронил ребят.

Мы готовили обед, и, что мне запомнилось, родители приезжали, все плакали, а мы готовили гречку. Из того, что у нас есть, пытались сделать повкуснее. Но ничего родители не ели. Со столов так все и убирали нетронутое.

– На поле боя пострадали ваши друзья или знакомые?

– С нашего эшелона, который шел из Барнаула, нас всего вышло семь человек, из них 4-5 бийчане. Но они не попали туда, в основном пострадали ребята 1947 года. Кстати, что интересно, я совершенно случайно нашел на фото в книге о сражении на Даманском, себя. Нам всем такие книжки дали, и я ребят спрашивал: посмотрите, это я или нет? Узнали в итоге.

– Изданий о событии того времени не так много…

– Официально никто про нас, участников войны, не знает. Мы хотели бы, чтобы про нас просто знали. Где-то процентов 90 людей вообще не подозревают о такой вехе в истории, как Даманский.

Не нужны подарки, но вы хотя бы знайте, вы вспомните о нас! Именно поэтому я считаю, что нужно выступать перед молодым поколением, поэтому хожу в школы, училища, делюсь воспоминаниями, отвечаю на вопросы.

Наша справка

Советско-китайский пограничный конфликт на острове Даманском — вооруженные столкновения между СССР и КНР 2 и 15 марта 1969 года в районе острова Даманского (кит. Чжэньбао — «Драгоценный») на реке Уссури в 230 км южнее Хабаровска и 35 км западнее районного центра Лучегорска. Это самый крупный вооруженный конфликт в современной истории России и Китая. Всего в ходе столкновений советские войска потеряли убитыми и умершими от ран 58 человек (в том числе четверых офицеров), ранеными 94 человек (в том числе девятерых офицеров). Информация о безвозвратных потерях китайской стороны до сих пор закрыта, они составляют, по разным оценкам, от 100 до 300 человек. Активные боевые действия были прекращены в сентябре 1969 года, а в октябре начались переговоры.

19 мая 1991 года остров Даманский на реке Уссури в Приморском крае отошел к Китаю по новому договору о границе, заключенному в Москве. Всего же Россия в начале 1990-х отдала КНР около 600 островов на реках Амур и Уссури, а также 10 кв км сухопутной территории.

Бийский рабочий