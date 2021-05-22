Бийск: «Музейная ночь» и многое другое: афиша мероприятий Бийска на 22-23 мая

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События будут сменять одно за другим в эти выходные – давно уже в Бийске не было столько мероприятий сразу!

МЕРОПРИЯТИЯ «МУЗЕЙНОЙ НОЧИ-2021»

Исторический отдел Бийского музея (ул. Владимира Ленина, 134, тел. 33-76-90)

«Мистическая ночь в Усадьбе Ассанова» с 18 до 24 часов (3 группы в час, каждые 20 минут)

Формирование групп (каждые 20 минут) — 18-00, 18-20, 18-40, 19-00, 19-20,19-40, 20-00, 20-20, 20-40, 21-00, 21-20, 21-40, 22-00, последняя группа в 22-20.

Почасовая программа:

«Встреча гостей»:

«Вечер в купеческой гостиной»

«Сеанс спиритизма»

«Призрачный подвал»

«Тайны купеческого подворья»

«Ночное шествие» – с 23 до 24 часов.

А также в программе:

выставка «Тайны Инквизиции. Орудия пыток средневековья» (16+) — в течение вечера

«Вечерки» Центр народной культуры «Миролад» — в течение вечера

Гостей ждет горячий чай со сладостями!

«Музей Чуйского тракта» (ул. Советская, 42, тел. 32-68-08)

Программа «100 + 1» посвящается 101-ой годовщине Бийского краеведческого музея имени В.В.Бианки, 110-летию дома Варвинских, истории музейных коллекций

Формирование групп (каждые 15 минут) — 18-00, 18-15, 18-30, 18-45, 19-00,19-15, 19-30, 19-45, 20-00, 20-15, 20-30, 20-45, 21-00, 21-15, 21-30, 21-45, 22-00, 22-15, 22-30, 22-45, последняя группа — 23-00.

Программа (продолжительность 1час 30 мин.):

«История дома Варвинских»

«В мире животных…»

«Путешествие в четвертичный период»

«Эти удивительные растения»

«Мир камня»

«Музейная ночь в МБУ «Городской Дворец культуры» (ул. Горно-Алтайская, 56) с 18.00 до 22.00

С 18.00- 21.00 — Работа музеев:

1. Музей истории Городского Дворца культуры (костюмы, инструменты, афиши, фотографии), экскурсовод Юрий Бушко;

2. Музей истории и развития послевоенного Бийска (макеты микрорайонов города, фотоальбомы, образцы продукции химического комбината г. Бийска), экскурсовод — председатель клуба ветеранов «Химик» Мадина Сафиевна Хамидуллина.

18:00 — Бал мастер-класс Творческого объединения «Традиция»;

18:00 — Программа «Веер и меч» (Всероссийская общественная организации «Россия-Япония» Алтайское региональное отделение Клуб исторической реконструкции «Клан Такеда»):

демонстрация искусства кицукэ (надевания кимоно);

показ процесса надевания самурайского доспеха;

чайная церемония;

демонстрация искусства традиционного фехтования кэндзюцу;

демонстрация искусства владения мечом тамэсигири;

фотозоны.

19:00 — ГДКвиз. Тема «Культура и искусство».

Танцы и японцы: в бийском Дворце культуры подготовились к «Ночи музеев»

13:45, 19.05.2021 692

22 МАЯ, СУББОТА

12.00 – Спектакль для детей «Как чуть не съели королеву Булочку». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25

13.30 – Просветительский семинар по каллиграфии «Как, чем, что писали во времени Александра Невского на Руси». Где: ЦГБ имени Шукшина, ул. Льва Толстого, 150

17.00 – Комедия «Беда от нежного сердца». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25

На выходных в Бийске состоится фестиваль славянской письменности и культуры

19:20, 21.05.2021 416

23 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 – Программа к Дню славянской письменности и культуры. Где: Архиерейское подворье

12.00 – Благотворительные фотосессии с собаками «Добрый пес». Где: Петровский бульвар, у сцены

12.00 – Домашняя сказка для детей «Кот Леопольд». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25

15.00 — Праздничный концерт открытого городского фестиваля Дни славянской письменности и культуры. Где: сцена Петровского бульвара

17.00 – Водевиль «Ограбление в полночь». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25

Собаки-улыбаки: в Бийске пройдет благотворительная фотосессия «Добрый пес»

13:10, 20.05.2021 916

НОВИНКИ КИНОПРОКАТА

«Форсаж 9»

Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек — брат Доминика Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи. 12+

Экшн, США, в прокате до 2 июня. В ролях: Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Мишель Родригес и др.

«Истребитель демонов: поезд «Бесконечный»

Завершив оздоровительные тренировки в Доме бабочки, Тандзиро и его друзья отправляются выполнять новое задание. На поезде «Бесконечный» творится что-то неладное: в одночасье там исчезает более 40 человек! А значит, Тандзиро, Нэдзуко, Иноскэ и Дзэницу предстоит сразиться с могущественным демоном. Присоединившись к одному из сильнейших мечников — пламенному столпу Кёдзюро Рэнгоку, герои бросают вызов врагу, в то время как поезд «Бесконечный» мчится в долину отчаяния… 16+

Аниме, Япония, в прокате до 2 июня.

«Спирит непокорный»

Лаки Прескотт — юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти. 6+

Мультфильм, приключения, США, в прокате до 2 июня.

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ

«Кролик Питер-2», семейная комедия, США-Австралия, в прокате до 26 мая, 6+

«Те, кто желает мне смерти», триллер, США-Канада, в прокате до 26 мая, 18+

«Пила: Спираль», ужасы, США, в прокате до 26 мая, 18+

«Прабабушка легкого поведения», комедия, Россия, в прокате до 26 мая, 16+

Бабушкина брошка: в Бийске работает выставка винтажной бижутерии

11:45, 20.05.2021 1117

Бийский рабочий