Бийск: Мы не бомжи: в каких условиях существуют бийчане в жилье от муниципалитета

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Дом №14 по переулку Техучилище построен в 1935 году. Еще в 2010-м его износ составлял 60%.

Однако, ни аварийным, ни ветхим дом до сих пор не признан. Его немногочисленные жители уверены – это потому, что все квартиры на первом этаже и две на втором – муниципальная собственность, которая считается подменным фондом. Тем самым, куда переселяют бийчан в случае ЧС или если их жилье признано опасным для жизни.

Галина Булыгина живет в этом доме много лет:

— Квартиры под временное жилье предоставляют на первом этаже нашего дома, есть еще две на втором. Они тоже считаются подменным фондом. Хотя я с трудом представляю, как можно жить в таких условиях, ведь там все валится. Трубы гнилые, в нескольких комнатах не работает отопление. Похоже, соглашаются сюда переезжать только те, кому вообще деваться некуда.

Собственникам же, проживающим в этом доме на втором этаже, и переезжать некуда. Разве что в случае, если их дом признают аварийным, горадминистрация предложит переместиться со второго этажа на первый. А признать дом № 14 по пер. Техучилище аварийным, значит сократить и без того скудный подменный фонд Бийска.

Даже если чудо случится, и статус аварийного будет получен, когда его расселят, никто не скажет. Очередь по муниципальной программе расселения из ветхого жилья уже растянулась до 2030-х годов.

В эру приватизации квадратные метры, бывшие когда-то ведомственным жильем, нынешние собственники вынуждены были оформить на себя, дабы не лишиться крыши над головой. Сегодня у дома нет управляющей организации, счета оплачивают только за свет и воду. Платят и в Фонд капремонта. Правда, накопилось не очень много – около 200 тысяч рублей. Кстати, там должна быть и доля платежей администрации, как владельца восьми квартир.

— Мы стоим в очереди на ремонт аж на 2043-й год! — говорит Елизавета Ушакова, показывая документы с указанием даты. – Не то, что дом не простоит, мы сами не дождемся ремонта. Посмотрите, кто здесь живет – одни пенсионеры.

Вот и решили жители дома предложить администрации компромисс – подлатать дом совместными усилиями. Первый этаж вместе с фундаментом отремонтировать силами горадминистрации, так как там жилье соцнайма. На ремонт второго готовы сброситься и добавить к накопленной у регоператора сумме.

Есть у этого дома еще одна особенность – расположен он на территории туристического центра, куда приезжают отдыхать дети и их родители со всего Алтайского края. И гости судят о нашем городе по состоянию этого дома. Дети прямолинейны, оттого иногда их откровенные высказывания порой сильно обижают тех, кто живет здесь.

— Нас называют бомжами. Фотографируют дом и выкладывают в соцсети. Не мудрено – такая развалюха. Но мы не бомжи! Мы готовы и хотим привести дом в порядок, пусть только администрация хоть немного поможет.

В надежде на то, что на их проблему администрация Бийска все же обратит внимание, бийчане с улицы Техучилище, 14 пока не обращались ни в какие контролирующие инстанции. Но в каждой чаше терпения есть последняя капля. Если и на этот раз их не услышат, напишут заявление в Госжилинспекцию и прокуратуру.

Бийчане создали ютуб-канал о жизни в аварийном доме

11:12, 24.04.2021 768

Бийский рабочий