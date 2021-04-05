Бийск: Мы с тобой одной крови: более 200 человек стали донорами крови в Бийске

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За два дня в акции «Стань Донором. Спаси Жизнь!» приняли участие 223 бийчанина.

Акция проходила в Бийске 1 и 2 апреля. Бийчане могли сдать кровь в мобильный комплексе переливания крови, который работал на площади у торгового центра «Ривьера», либо в стационарных условиях в филиале Алтайского краевого центра крови в Бийске. К донации допускались люди старше 18 лет весом более 50 кг и не имеющие противопоказаний к донорству.

В первый день акции донорами сдали 109 человек, из них 86 успешно сдали кровь. 2 апреля число желающих увеличилось, и в акции приняли участие 114 человек, из них в мобильном комплексе заготовки крови успешно сдали кровь 80 доноров, а также в филиале Алтайского краевого центра крови в Бийске сдали кровь в рамках акции 11 человек.

Значительная часть людей, поддержавших акцию — студенты, учащиеся в бийских вузах и колледжах. Так же студенты учебных заведений работали на самой акции в качестве волонтеров: встречали и консультировали доноров, активно помогали медицинскому персоналу.

После сдачи крови доноры получили приятные бонусы: компенсация на питание, сувениры с символикой акции, подарки от партнеров, а также им полагается дополнительный выходной день к отпуску и учебе.

Отметим, что в прошлом году в акции поучаствовали больше бийчан — кровь сдали более 350 жителей.

Важнее, чем кажется: в Бийск прибыл мобильный комплекс переливания крови

15:12, 01.04.2021 1896

Бийский рабочий