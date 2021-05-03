Бийск: МВД разработает приложение для предупреждения о звонках аферистов

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Сервис планируется запустить к 25 декабря текущего года.

Сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД, который будет предупреждать граждан о звонках аферистов, разработают к 25 декабря 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Стоимость разработки сервиса составит 44,9 миллиона рублей.

«Антимошенник» позволит оповестить россиян о том, что звонок совершается с телефона, ранее замеченного в мошеннической деятельности, а также самостоятельно заблокировать такие звонки или СМС. Также в приложении появится «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова, SMS, MMS и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сам сможет добавить телефонные номера.

В МВД добавили, что контракт с разработчиком был заключен в конце марта этого года. Изначально планировалось, что разработка сервиса обойдется в 62,9 млн рублей.

Бийский рабочий