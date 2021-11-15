ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Бийск: Мотивационные тренинги проводят для учащихся бийского колледжа

Горняк22
11 часов Ago

0

В Бийском государственном колледже было проведено пять мероприятий, в которых приняло участие более 120 обучающихся

С сентября по октябрь на базе Бийского государственного колледжа проводились мотивационные тренинги для обучающихся Алтайского края, организованные в рамках регионального комплекса мер «Вклад в будущее».

За это время было проведено два турнира по финансовой тренинг-игре «Не в деньгах счастье», которые охватили более 50 обучающихся колледжа.

— Тренинг-игра «Не в деньгах счастье» создана для обучения грамотному и ответственному поведению на финансовом рынке. Она позволяет в занимательной форме познакомиться с принципами по владению личными финансами, оценки рисков, связанных с покупками и пользованием различными финансовыми услугами, навыками планирования своего бюджета. Задача игроков следить за благосостоянием персонажей на протяжении всей игры, уделяя внимание каждому в течение хода. В этой игре участники не соревнуются друг с другом, а действуют сообща, — рассказали в Министерстве соцзащиты региона.

В октябре состоялась игра «Лучший производитель автомобилей», а также игра «Бизнес-life».

Завершающим мероприятием стала игра «Миллионер». Она предназначена для знакомства обучающихся с товарно-денежными отношениями, улучшения навыков счёта и развития сообразительности. Задача игроков – зарабатывать деньги, увеличивая свой капитал при помощи покупки различных объектов, приносящих дивиденды. Выиграл тот участник, который оказался на финише самым богатым миллионером.

Мотивационные тренинги проводят для учащихся бийского колледжа1

Бийский государственный колледж стал федеральной инновационной площадкой

16:43, 30.10.2021 1189

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка в городе Бийске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка в городе Бийске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Днем 11 ноября 2021 года из окна 5 этажа в городе Бийске выпал малолетний мальчик. К счастью, ребенок остался жив,...
Горняк22: Алтайские следователи напомнили об уголовных статьях за «липовые» сертификаты

Горняк22: Алтайские следователи напомнили об уголовных статьях за «липовые» сертификаты

Горняк22
10 часов Ago
Сертификаты и значки о вакцинации Фото: zdravalt.ru Следователи отмечают, что мошенники пользуются моментами замешательства людей, столкнувшихся с вопросом вакцинации, и...

Читать по теме:

ВТОПЕ: