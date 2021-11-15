Бийск: Мотивационные тренинги проводят для учащихся бийского колледжа

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В Бийском государственном колледже было проведено пять мероприятий, в которых приняло участие более 120 обучающихся

С сентября по октябрь на базе Бийского государственного колледжа проводились мотивационные тренинги для обучающихся Алтайского края, организованные в рамках регионального комплекса мер «Вклад в будущее».

За это время было проведено два турнира по финансовой тренинг-игре «Не в деньгах счастье», которые охватили более 50 обучающихся колледжа.

— Тренинг-игра «Не в деньгах счастье» создана для обучения грамотному и ответственному поведению на финансовом рынке. Она позволяет в занимательной форме познакомиться с принципами по владению личными финансами, оценки рисков, связанных с покупками и пользованием различными финансовыми услугами, навыками планирования своего бюджета. Задача игроков следить за благосостоянием персонажей на протяжении всей игры, уделяя внимание каждому в течение хода. В этой игре участники не соревнуются друг с другом, а действуют сообща, — рассказали в Министерстве соцзащиты региона.

В октябре состоялась игра «Лучший производитель автомобилей», а также игра «Бизнес-life».

Завершающим мероприятием стала игра «Миллионер». Она предназначена для знакомства обучающихся с товарно-денежными отношениями, улучшения навыков счёта и развития сообразительности. Задача игроков – зарабатывать деньги, увеличивая свой капитал при помощи покупки различных объектов, приносящих дивиденды. Выиграл тот участник, который оказался на финише самым богатым миллионером.

Бийский государственный колледж стал федеральной инновационной площадкой

16:43, 30.10.2021 1189

Бийский рабочий