Бийск: Москвичи заблокировали ремонт бийского бассейна «Дельфин»
11
Бассейн «Дельфин» и слово «проблемы» стали уже неразлучно связанными
На дворе — осень, а сдать бассейн «Дельфин» власти обещали зимой, до конца года.
Закрытым он стоит уже больше трех лет.
Напомним, в марте 2018 года в основном зале бассейна с кровли откололся кусок конструкции, пробил натяжной потолок и упал в воду. К счастью, никто из спортсменов, проходивших в это время тренировку, не пострадал. В тот же день руководство спортивного учреждения закрыло эту часть «Дельфина» для посещений. Было решено ремонтировать здание.
Сняли с дистанции: открытие бассейна «Дельфин» в Бийске отменено
14:05, 08.04.2019 8850
Ремонт затянулся на годы. Начинали с кровли. Тогда же, в 2018 году отремонтировали стены, душевые, санузлы, раздевалки, лестницы и прочее. Но сдать бассейн в эксплуатацию тогда не получилось. Когда все было готово, оказалось, что сам бассейн после ремонта нуждается в ремонте. Основание чаши дало течь.Бийский бассейн «Дельфин» отремонтируют до конца года Фото: Сергей Кулыгин, "БР"
«Дельфин» так и не открыли, а первый этап ремонта сменился вторым – незапланированным. Эти работы шли дольше, ведь финансирование на них предусмотрено не было.
В этом году чашу бассейна должны были доделать и приступить к третьему этапу ремонта — замене инженерного оборудования и коммуникаций.
Как ранее поясняли в мэрии, было решено делать комплексный ремонт бассейна. Инженерное оборудование тут было в плачевном состоянии, оно почти сгнило, и лучше заменить его сразу, чем потом возвращаться урывками.
Даже подрядчик уже нашелся. Им стало барнаульское предприятие «Строительство инженерных систем».
За 19,9 млн руб. организация должна выполнить в «Дельфине» общестроительные работы, замену водопровода, канализации и электрооборудования.
Работа должна быть закончена не позднее 6 декабря 2021.
Бийский бассейн «Дельфин» отремонтируют до конца года
13:53, 09.07.2021 3187
Однако сейчас определение подрядчика приостановлено Федеральной антимонопольной службой.
Причиной стала жалоба со стороны предприятия «Стройтраст», которое зарегистрировано в Москве.
Московская компания обратилась в УФАС Алтайского края с просьбой приостановить размещение закупки и провести внеплановую проверку документации заказчика — то есть бийского управления капстроительства.
Как поясняют москвичи, статус саморегулируемой организации, выполняющей инженерные изыскания, можно получить при наличие у нее компенсационного фонда возмещения вреда. А администрация Бийска в лице УКСа требования о наличии взносов в такой фонд не установила.Ремонт бийского бассейна "Дельфин" идет с 2018 года. Фото: Сергей Кулыгин, БР
Таким образом «Стройтраст» просит УФАС обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с законодательством.
Краевое управление УФАС жалобу приняло и определение подрядчика для ремонта бийского бассейна приостановило.
Рассмотреть жалобу москвичей антимонопольщики должны на следующей неделе, в понедельник.
А пока — «Дельфин» подождет. Напомним, с учетом всех этапов ремонта, которые за последние годы пережил бассейн, набирается около 45 млн. руб. вливаний.