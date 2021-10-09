Бийск: Москвичи заблокировали ремонт бийского бассейна «Дельфин»

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Бассейн «Дельфин» и слово «проблемы» стали уже неразлучно связанными

На дворе — осень, а сдать бассейн «Дельфин» власти обещали зимой, до конца года.

Закрытым он стоит уже больше трех лет.

Напомним, в марте 2018 года в основном зале бассейна с кровли откололся кусок конструкции, пробил натяжной потолок и упал в воду. К счастью, никто из спортсменов, проходивших в это время тренировку, не пострадал. В тот же день руководство спортивного учреждения закрыло эту часть «Дельфина» для посещений. Было решено ремонтировать здание.

Сняли с дистанции: открытие бассейна «Дельфин» в Бийске отменено

14:05, 08.04.2019 8850

Ремонт затянулся на годы. Начинали с кровли. Тогда же, в 2018 году отремонтировали стены, душевые, санузлы, раздевалки, лестницы и прочее. Но сдать бассейн в эксплуатацию тогда не получилось. Когда все было готово, оказалось, что сам бассейн после ремонта нуждается в ремонте. Основание чаши дало течь.

Бийский бассейн «Дельфин» отремонтируют до конца года Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

«Дельфин» так и не открыли, а первый этап ремонта сменился вторым – незапланированным. Эти работы шли дольше, ведь финансирование на них предусмотрено не было.

В этом году чашу бассейна должны были доделать и приступить к третьему этапу ремонта — замене инженерного оборудования и коммуникаций.

Как ранее поясняли в мэрии, было решено делать комплексный ремонт бассейна. Инженерное оборудование тут было в плачевном состоянии, оно почти сгнило, и лучше заменить его сразу, чем потом возвращаться урывками.

Даже подрядчик уже нашелся. Им стало барнаульское предприятие «Строительство инженерных систем».

За 19,9 млн руб. организация должна выполнить в «Дельфине» общестроительные работы, замену водопровода, канализации и электрооборудования.

Работа должна быть закончена не позднее 6 декабря 2021.

Бийский бассейн «Дельфин» отремонтируют до конца года

13:53, 09.07.2021 3187

Однако сейчас определение подрядчика приостановлено Федеральной антимонопольной службой.

Причиной стала жалоба со стороны предприятия «Стройтраст», которое зарегистрировано в Москве.

Московская компания обратилась в УФАС Алтайского края с просьбой приостановить размещение закупки и провести внеплановую проверку документации заказчика — то есть бийского управления капстроительства.

Как поясняют москвичи, статус саморегулируемой организации, выполняющей инженерные изыскания, можно получить при наличие у нее компенсационного фонда возмещения вреда. А администрация Бийска в лице УКСа требования о наличии взносов в такой фонд не установила.

Ремонт бийского бассейна "Дельфин" идет с 2018 года. Фото: Сергей Кулыгин, БР

Таким образом «Стройтраст» просит УФАС обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с законодательством.

Краевое управление УФАС жалобу приняло и определение подрядчика для ремонта бийского бассейна приостановило.

Рассмотреть жалобу москвичей антимонопольщики должны на следующей неделе, в понедельник.

А пока — «Дельфин» подождет. Напомним, с учетом всех этапов ремонта, которые за последние годы пережил бассейн, набирается около 45 млн. руб. вливаний.

Бийский рабочий