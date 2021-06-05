Бийск: Мошенники по завышенной цене продают бийчанам приборы пожаротушения

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В полиции Бийска просят горожан проявлять бдительность, особенно это касается пожилых людей.

Практически каждый день к сотрудникам правоохранительных органов обращаются люди, которые по завышенной цене покупают приборы пожаротушения. Так накануне, бийская пенсионерка заплатила «псевдоэлектрикам» почти 200 тысяч рублей.

Ко всем, кто написал заявление в полицию приходили, якобы сотрудники электро-сетей.

Они проводят визуальный осмотр – и для того, чтобы обезопасить квартиру предлагают приобрести – специальные приборы. Их стоимость составляет порядка восьми тысяч рублей. Люди доверяют незнакомцам – заключают договор на оказание услуг и оплачивают их.

На днях бабушка за установку пожарного оборудование отдала 175 тысяч рублей. Только потом – женщина поняла, что её обманули.

В полиции таких заявлений много. Правоохранители просят горожан не подписывать сомнительные документы, и совершать необдуманные покупки.

Бийский рабочий