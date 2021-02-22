Бийск: Мошенники обманули бийскую пенсионерку, продав ей две «норковые» шубы

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Накануне 76-летняя бийчанка стала владелицей двух якобы норковых шуб — обновки обошлись ей всего в 56 000 рублей.

Днем на улице к пенсионерке подошли два молодых человека. Вежливые парни после приветственных слов начали рассказывать, что у них имеются роскошные меховые изделия и цена на них просто сказочная. Брать нужно срочно, даже думать нечего. Пожилая женщина обрадовалась удачному стечению обстоятельств и отдала больше полусотни тысяч за верхнюю одежду. Позже, рассматривая внимательно приобретения, она поняла, что это вовсе не норка, а самый обыкновенный искусственный мех.

— Полицейские призывают бийчан провести с пожилыми родственниками беседу на предмет угрозы мошеннических действий со стороны третьих лиц. Необходимо оставаться бдительными и внимательно относиться к сделкам, сулящим большую выгоду, — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».

Уровень выделки тканей сейчас настолько велик, что на первый взгляд псевдо-норку от норки не специалисту, действительно, отличить сложно. Но можно.

Прежде всего должна насторожить слишком низкая цена. Средняя цена, по которой продают норковую шубу средней длины – 40-60 тысяч рублей. Это цена шубы, прикрывающей ягодицы. Более длинное изделие стоит 65-80 тысяч рублей. Поэтому подозрительно низкая стоимость шубы пусть вас насторожит. Не может быть качественное изделие из хорошего меха стоить дешево.

Чаще всего подделывают шубы из норки. Выбирая изделие, надо учитывать следующее:

Следует пощупать мех, он должен быть плотным, блестящим и густым.

На свету он должен переливаться и струиться. Шуба не должна при этом плохо пахнуть.

Если провести влажной рукой по шубке, волосков оставаться на ладони не должно.

Даже если сложить мех пополам, он не должен ломаться.

Когда шубу сминают в руках, она не должна хрустеть.

У хорошего изделия не будет подкладки, которая не позволяет оценить качество швов.

Легко определить крашеный мех или нет — достаточно подуть на него и посмотреть на мездру. Если она светлая, мех натурального окраса. Именно такой и считается более качественным.

Шубу-подделку продали 61-летней бийчанке неизвестные мужчины

15:30, 24.10.2019 1495

Бийский рабочий