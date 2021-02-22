Бийск: Мошенники обманули бийскую пенсионерку, продав ей две «норковые» шубы

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Накануне 76-летняя бийчанка стала владелицей двух якобы норковых шуб — обновки обошлись ей всего в 56 000 рублей.
Днем на улице к пенсионерке подошли два молодых человека. Вежливые парни после приветственных слов начали рассказывать, что у них имеются роскошные меховые изделия и цена на них просто сказочная. Брать нужно срочно, даже думать нечего. Пожилая женщина обрадовалась удачному стечению обстоятельств и отдала больше полусотни тысяч за верхнюю одежду. Позже, рассматривая внимательно приобретения, она поняла, что это вовсе не норка, а самый обыкновенный искусственный мех.
— Полицейские призывают бийчан провести с пожилыми родственниками беседу на предмет угрозы мошеннических действий со стороны третьих лиц. Необходимо оставаться бдительными и внимательно относиться к сделкам, сулящим большую выгоду, — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».
Уровень выделки тканей сейчас настолько велик, что на первый взгляд псевдо-норку от норки не специалисту, действительно, отличить сложно. Но можно.
Прежде всего должна насторожить слишком низкая цена. Средняя цена, по которой продают норковую шубу средней длины – 40-60 тысяч рублей. Это цена шубы, прикрывающей ягодицы. Более длинное изделие стоит 65-80 тысяч рублей. Поэтому подозрительно низкая стоимость шубы пусть вас насторожит. Не может быть качественное изделие из хорошего меха стоить дешево.
- Чаще всего подделывают шубы из норки. Выбирая изделие, надо учитывать следующее:
- Следует пощупать мех, он должен быть плотным, блестящим и густым.
- На свету он должен переливаться и струиться. Шуба не должна при этом плохо пахнуть.
- Если провести влажной рукой по шубке, волосков оставаться на ладони не должно.
- Даже если сложить мех пополам, он не должен ломаться.
- Когда шубу сминают в руках, она не должна хрустеть.
- У хорошего изделия не будет подкладки, которая не позволяет оценить качество швов.
- Легко определить крашеный мех или нет — достаточно подуть на него и посмотреть на мездру. Если она светлая, мех натурального окраса. Именно такой и считается более качественным.
Шубу-подделку продали 61-летней бийчанке неизвестные мужчины
15:30, 24.10.2019 1495