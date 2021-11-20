Бийск: Мошенники в Бийске начали использовать детей для получения денег их родителей

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Очередной нестандартный факт мошенничества зарегистрировали в полиции Бийска

Как рассказывают в МВД региона, в одной из социальных сетей дочери заявительницы пришло сообщение от якобы одноклассника. В нем он попросил девушку взять телефон матери, и, для разблокировки сим-карты, делать так, как он продиктует.

Ничего неподозревающая молодая бийчанка сделала все так, как ей говорил неизвестный. В результате с электронного счета матери списалось порядка 13 тысяч рублей. Позже выяснилось, что аккаунт писавшего одноклассника был взломан.

Сотрудники полиции напоминают бийчанам о необходимости быть бдительными. Не поддерживайте разговор с неизвестными. Не передавайте им свои персональные данные и номера ваших электронных кошельков. Перепроверяйте поступившую информацию, посоветуйтесь с родными, а уж потом принимайте решение.

В Алтайском крае фальшивых банкнот обнаружили почти на полмиллиона рублей

10:10, 16.11.2021 684

Бийский рабочий