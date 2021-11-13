Бийск: Москитная сетка не спасла: в Бийске из окна пятого этажа выпал ребенок

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Следственные органы проводят проверку. Известно, что семья, в которой произошло несчастье, благополучная

В Бийске из окна пятого этажа выпал ребенок – несчастный случай произошел 11 ноября.

Как стало известно, полуторогодовалый мальчик, находясь в детской комнате, залез на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Пластиковая конструкция не выдержала, и мальчик упал на землю.

В момент несчастного случая ребенок дома был не один — в соседней комнате находилась мама, она общалась со своей знакомой.

Сообщается, что ребенок остался жив, его госпитализировали в Центральную городскую больницу Бийска.

— Необходимо отметить, что падение из окна является одной из причин детского травматизма, особенно в крупных городах. Дети очень уязвимы перед раскрытыми окнами из-за естественной любознательности. В связи с чем следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю призывают родителей помнить, что никогда не нужно оставлять без присмотра, не держать окна открытыми. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отлучились, может стать последней в жизни вашего ребенка, — рассказала Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по информационному взаимодействию.

По данному факту следователи Следственного комитета проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Бийске из окна многоэтажки выпал ребенок

18:43, 10.08.2020 5038

Бийский рабочий