Бийск: Московские актеры камерного театра на Бутырке выступили в Бийске

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Это единственный театр, который располагается на территории самой крупной московской тюрьмы

Максимальная отдача и эксклюзивные авторские постановки. На главной сцене Бийска выступили московские актёры камерного театра на Бутырке. Это единственный театр, который располагается на территории самой крупной московской тюрьмы. Столичные гости представили спектакль «Папа» по пьесе Нила Саймона «Хочу сниматься в кино».

Спектакль состоит из 11 действий. На протяжении почти двух часов зрители наблюдали за профессиональной игрой актеров. В общей сложности на сцену вышли пять героев. Проникновенно и с юмором они представили работу молодого режиссера Ильи Панченко.

Москвичи приехали налегке с собой они привезли только костюмы и реквизит. А вот декорации заранее подготовили в ГДК. Спектакль прошел совершенно бесплатно, его посетили сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы, а также их семьи.

Отметим, что в Москве из-за непростой эпидемиологической обстановки премьера спектакля так и не состоялась. Жители Алтайского края вперед всех оценили постановку. Столичные гости уже показали спектакль в Барнауле, также театральная труппа отправится в Рубцовск.

В Бийском драмтеатре состоится премьера спектакля «Следствие ведут Колобки»

18:11, 21.10.2021 1164

Бийский рабочий