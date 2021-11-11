ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Бийск: Мошенники напоминают бийчанам о необходимости уплаты налогов

Горняк22
7 часов Ago

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В Бийске зафиксированы случаи телефонного мошенничества по уплате налоговой задолженности

Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю были выявлены случаи мошенничества, которые совершаются от имени налоговой инспекции.

Неизвестные обзванивают бийчан и сообщают об имеющейся у них налоговой задолженности.

В случае неуплаты налогов мошенники грозят применить штрафы и передать дело в суд для взыскания задолженности через службу судебных приставов. Однако оплатить ее советуют добровольно и называют реквизиты для перевода средств.

В налоговой службе призывают бийчан быть бдительными, не осуществлять ответные звонки и не производить перечисление денежных средств по непроверенным реквизитам.

В случае возникновения вопросов, в том числе по задолженности, рекомендуем проверить свои кабинеты на Госуслугах или на сайте ФНС России. Также задать интересующие вопросы можно по телефону единого федерального контактного цента: 8-800-222-22-22 или на телефон довория бийской налоговой службы 8 (3854) 34-42-00.

Бийский рабочий

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