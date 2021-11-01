Бийск: Московский блогер показал, как выглядит с высоты заброшенный аэропорт Бийска

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В посте про аэропорт он написал, что сожалеет, что такое место стоит без дела и выглядит довольно «сюрреалистично»

Михаил Рябинин, который в Яндекс. Дзен известен, как ZaGorizont, ведет канал о путешествиях и автомобилях. Сам о себе он рассказывает, что «объехал треть мира, испытал сотни автомобилей, делю впечатлениями и фотографиями».

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Не так давно Михаил опубликовал пост с фотографиями заброшенного бийского аэропорта – снимки были сделан совсем недавно, в октябре.

— Один из друзей мне написал, что когда-то, еще во времена СССР, прилетал в Бийск и приземлялся как раз на этом самом аэродроме. По меркам больших аэропортов он конечно мал, но по меркам авиации местного значения — довольно большой — есть добротная ВПП, есть нормальная площадка для стоянки и посадки пассажиров. Это не полевой аэродром. Состоянии ВПП не самое лучшее, но думаю, что сделана она была с таким качеством, что даже сейчас какой-нибудь Ан-26 спокойно сюда приземлится и не будет испытывать проблем. А то и Ту-134 какой тоже без проблем сядет, — пишет Михаил Рябинин.

По его словам, аэропорт пришел в полное запустение и само здание почти не сохранилось, однако остались «олдскульные надписи с названием города и аэропорта».

— Вообще, это очень классное и атмосферное место. Здесь можно было бы снять фильм или сделать хорошую фотосессию с самолетами, машинами, да чем угодно. Согласитесь, что на месте старого и заброшенного аэропорта Бийска можно было бы сделать, например, музей авиации, поставив на летное поле самолет Ан-2, вертолет Ми-8 и что-нибудь еще. Много не надо, но подчеркнуть экскурс в историю региональной авиации. На Алтай многие приезжают на своих автомобилях, многие арендуют на месте, поэтому заехать в такой музей будет совершенно не сложно, а для его организации не потребуется много средств, — считает блогер.- Жаль, что все вот так пропадает.

В комментариях подписчики канала недоумевают, почему аэропорт в Бийске в таком состоянии. По их мнению, «Бийск — совсем не маленький город» и «у каждого американского городка в 20 тысяч населения есть свой аэропорт».

С июля самолёты «Аэрофлота» перестанут летать в Алтайский край

14:37, 17.06.2021 11862

Бийский рабочий