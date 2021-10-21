Бийск: Мошенники предлагают алтайским предпринимателям скинуться на вакцину

0

Неизвестные дельцы рассылают алтайским предпринимателям письма «от министра»

Предпринимателям Алтайского края вновь предлагают поучаствовать «во внебюджетном финансировании».

На сей раз неизвестные рассылают представителям бизнеса письма за подписью министра здравоохранения края Дмитрия Попова.

Как сообщают в Центре управления регионом, мошенники просят оказать материальную помощь на приобретение вакцины от коронавируса для нужд края. В краевом минздраве поясняют: это обман.

Кстати, подобная рассылка уже делалась в регионе. Например, зимой предприниматели получали письма якобы от губернатора Томенко. В письмах содержалась просьба принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ. Ни губернатор, ни члены правительства Алтайского края с подобными просьбами никогда не обращались и не обращаются, напоминали в краевом правительстве, а такие письма называли фейками.

Информация о письмах, получаемых в нынешнюю волну рассылки, и сами они переданы в правоохранительные органы.

Алтайских предпринимателей предостерегают от локдауна и просят вакцинироваться

10:37, 19.10.2021 1478

Бийский рабочий