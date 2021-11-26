Бийск: Морозы до -25: погода в Алтайском крае на выходных с 26 по 28 ноября

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Пятница станет переломным днем – в регионе плюс поменяется на значительный минус

26 ноября

В ночные и утренние часы пятницы в Алтайском крае от -9 до -14 градусов, по северо-западу края холоднее – до -15…-20. Днем температура в крае будет колебаться от -6 до -11 градусов, по северу местами до -16. Снег, мокрый снег, в предгорьях местами сильный, в отдельных районах метели, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

27 ноября

В ночь на субботу Алтай пройдет пик холода – возможны морозы до -25 градусов в предгорьях, в целом по региону – от -13 до -18. Днем в субботу от -5 до -10 градусов. По северу небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

28 ноября

В ночь на воскресенье на Алтае от -9 до -14 градусов, днем от -3 до -8, в предгорьях – до +2. По северо-востоку небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами по югу порывы до 17 м/с.

Россияне начали массово скупать лопаты в ожидании снегопадов

18:55, 25.11.2021 338

Бийский рабочий