Бийск: Морозы до -23 и сильные осадки: в МЧС Алтайского края передали штормпрогноз

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На регион, как и на всю территорию Западной Сибири, надвигается новый виток непогоды, а затем значительно похолодает

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регионе ночью и днем 2 ноября на большей части территории ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные осадки. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом днём на северный, местами порывы 17-22 м/с.

В ведомстве жителям края напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности.

Кроме того, синоптики Алтайского ЦГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня – ночные температуры в регионе могут опуститься до -20…-23 градусов.

В ночь с понедельника на вторник 2 ноября в Алтайском крае синоптики прогнозируют до -3 градусов мороза. На большей части территории осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные осадки, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Днем во вторник местами до -5 с резким похолоданием в течение дня.

Так, в ночь на 3 ноября в регионе ожидается от -10,-15 гр., местами по северу до -20 градусов. Температура от -9 до -14 градусов, местами возможно и до -19. В течение дня небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночь со среды на четверг 4 ноября будет самой холодной – ожидается от -13 до -18 градусов, местами до -23. Днем в День народного единства от -5 до -10 градусов мороза, по востоку -11…-16. Местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, возможны порывы 14 м/с.

Гидрометцентр: температура в Алтайском крае в ноябре будет ниже нормы

07:05, 30.10.2021 5725

Бийский рабочий