Бийск: Море музыки и салют: в пятницу 28 мая в Бийске отметят День химика

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Сотрудники химической отрасли отмечают сегодня свой профессиональный праздник – День химика.

Праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году, в соответствии с которым он отмечается в последнее воскресенье мая.

Сегодня вечером на площадке у ДК БОЗ в честь праздника состоится большая концертная программа, которая завершится праздничным салютом. Добавим, в прошлом году из-за пандемии мероприятие проводить не стали. А салют в последний раз бийчане видели лишь при встрече нового, 2020-го года.

С 18.00 на площади перед ДК БОЗ начнется праздничная концертная программа. Организаторы обещают море музыки и отличное настроение.

В программе:

Выступление творческих коллективов Дворца БОЗ

Выступление городских коллективов и артистов

Кавер-группа «Лос Бакерос» из Барнаула

Развлекательная программа, конкурсы для детей и взрослых.

Праздничная программа продлится до 22.00.

Также на площади перед ДК будут работать детская и спортивная площадки, торгово-сувенирные ряды, летнее кафе.

В 22.15 в небо Бийска будет выпущен праздничный салют.

Вход на мероприятие свободный, на площади будет работать фонтан.

28 мая в Бийске перекроют дорогу в районе ДК БОЗ в связи с Днем химика

19:21, 27.05.2021 853

Бийский рабочий