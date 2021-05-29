Бийск: Море музыки и салют: в пятницу 28 мая в Бийске отметят День химика
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Сотрудники химической отрасли отмечают сегодня свой профессиональный праздник – День химика.
Праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году, в соответствии с которым он отмечается в последнее воскресенье мая.
Сегодня вечером на площадке у ДК БОЗ в честь праздника состоится большая концертная программа, которая завершится праздничным салютом. Добавим, в прошлом году из-за пандемии мероприятие проводить не стали. А салют в последний раз бийчане видели лишь при встрече нового, 2020-го года.
С 18.00 на площади перед ДК БОЗ начнется праздничная концертная программа. Организаторы обещают море музыки и отличное настроение.
В программе:
- Выступление творческих коллективов Дворца БОЗ
- Выступление городских коллективов и артистов
- Кавер-группа «Лос Бакерос» из Барнаула
- Развлекательная программа, конкурсы для детей и взрослых.
- Праздничная программа продлится до 22.00.
Также на площади перед ДК будут работать детская и спортивная площадки, торгово-сувенирные ряды, летнее кафе.
В 22.15 в небо Бийска будет выпущен праздничный салют.
Вход на мероприятие свободный, на площади будет работать фонтан.
28 мая в Бийске перекроют дорогу в районе ДК БОЗ в связи с Днем химика
19:21, 27.05.2021 853