ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Бийск: Морозы вернутся: какой будет погода в Алтайском крае в пасхальные выходные

Горняк22
8 часов Ago

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На Алтай вернутся достаточно холодные ночи – в ночные часы столбики термометров будут опускаться ниже нуля.

Первые майские дни в Алтайском крае будут прохладными и дождливыми, об этом сообщают синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

30 апреля

В пятницу, в последний апрельский день, в Алтайском крае температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по югу и востоку умеренные, в предгорьях местами сильные дожди, по югу возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

1 мая

В ночь на 1 мая в регионе будет от 0 до +5 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по югу и востоку умеренные, в предгорьях местами сильные дожди, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в субботу воздух прогреется до +10…+15 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по югу и востоку умеренные, в предгорьях местами сильные дожди, в утренние часы с мокрым снегом, в предгорьях возможны грозы. Ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

2 мая

В пасхальную ночь на Алтае будет прохладно – от -2 до +3 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, в предгорьях местами умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем на Пасху в крае от +13 до +18 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Морозы вернутся: какой будет погода в Алтайском крае в пасхальные выходные1

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08:27, 28.04.2021 958

Бийский рабочий

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