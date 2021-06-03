Бийск: Молодая жительница Алтайского края станет участницей «Новой звезды-2021»

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Ольга Шевченко будет представлять регион в популярном телепроекте

Девушка из Алтайского края поборется за победу с 84 конкурсантами. Ее выступление можно будет увидеть на телеканале «Звезда» 5 июня в 22:30. Победителя будут выбирать зрители.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Оля — выпускница «Алтайского краевого колледжа культуры и искусств» и «Алтайского государственного аграрного университета».

Она уже становилась победительницей в музыкальных проектах: трижды получала Гран-при фестиваля Феста Алтай, победила в телепроекте «Поверь в себя», участвовала во Всероссийском слете РСО в Государственном Кремлевском дворце на телеканале МУЗ-ТВ.

Бийская школьница поедет на парад Победы в Москву

14:13, 30.04.2021 4514

Бийский рабочий