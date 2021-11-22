Бийск: Молодой бийчанин угрожал супруге убийством и устроил разгром в квартире

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Бурные личные отношения привели 29-летнего жителям Бийска на скамью подсудимых, своей вины он следствию не признал

В июле этого года обвиняемый позвонил своей супруге, с которой у них начался бракоразводный процесс, с целью встретиться и поздравить с днем рождения несовершеннолетнего сына. Проведя день вместе с женой и двумя детьми, мужчина проводил их домой к родственнице, у которой они проживали. Между супругами произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого обвиняемого попросили покинуть жилище, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Вечером он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся к дому и вызвал супругу на улицу, после чего насильно увез к себе домой, угрожая убийством и причиняя телесные повреждения.

Чуть позже, уже в августе, он через балкон незаконно проник в квартиру, в которой находилась супруга, на глазах детей разбил всю бытовую технику, а также предпринял попытку поджечь вещи, принадлежащие хозяйке квартиры.

В ходе следствия мужчина вину в содеянном не признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 29-летний житель Бийска обвиняется в в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

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09:13, 20.11.2021 1058

Бийский рабочий