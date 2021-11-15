ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Бийск: Молодая бийчанка перевела 25 тыс. рублей гадалке-мошеннице из «Тик-Тока»

Горняк22
11 часов Ago

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Позже девушка поняла, что ее обманули

23-летняя бийчанка в «Тик-токе» попала на прямой эфир с неизвестной женщиной, которая рассказывала про магию и заверяла, что может снять порчу, сглаз, негативную энергию с повседневной жизни.

Так как у бийчанки дома были проблемы с мужем, она решила довериться магу из «Тик-тока». Списалась с ней и перевела почти 25 тысяч рублей, а та скинула ей фото с обрядами. И каково же было удивление девушки, когда эти фото она нашла в интернете в открытом доступе. Бийчанка поняла, что стала жертвой мошенницы.

Отметим, что это уже второй случай, когда несчастная в браке бийчанка пытается решить свои проблемы с помощью гадалок. До этого она перевела еще почти 25 тысяч рублей такой же шарлатанке.

Молодая бийчанка перевела 25 тыс. рублей гадалке-мошеннице из

Мошенники напоминают бийчанам о необходимости уплаты налогов

14:13, 10.11.2021 798

Бийский рабочий

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