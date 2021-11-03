Бийск: Молодые педагоги из Бийска все чаще решаются на работу в сельских школах

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После окончания вуза специалисты уезжают из города в села.

В Бийском педагогическом университете имени Шукшина центр «Карьера» проводит встречи с выпускниками, ставшими учителями в сельских школах. В центре рассказали о молодых специалистах, которые сделали такой выбор.

Так, Сергей Рехтин, выпускник 2016 года, стал учителем ОБЖ, географии и физкультуры в Кировской школе Смоленского района. Он отмечает, что труд педагога ответственный, но вместе с тем, очень интересный. Несмотря на все трудности, Сергей Иванович вместе с женой стал учителем в сельской школе. У молодого педагога много задумок, как сделать жизнь ребятишек насыщеннее и интереснее.

Яна Ожогина, выпускница 2021 года, по программе «Земский учитель» стала учителем математики в Дружбинской школе Целинного района. Она с благодарностью отзывается об университете, который дал базовые знания.

— Педагоги учатся и развиваются всю свою жизнь. Но без университета я бы не смогла работать, именно там получила основные знания, — рассказала Яна Алексеевна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АГГПУ имени В.М.Шукшина (@aggpu_22)

Напомним, в рамках проекта «Земский учитель» прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек, предоставляют единовременную компенсационную выплату. На территории Алтайского края ее размер составляет миллион рублей, которые можно потратить на жилье. Учитель при этом должен исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня заключения трудового договора по основному месту работы с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

Миллион рублей «подъемных» получат в Алтайском крае 44 педагога

12:15, 25.05.2020 1586

Бийский рабочий