Бийск: Молодой и на подержанном авто: составлен портрет типичного нарушителя ПДД

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Наименьший урон другим авто в ДТП (на 19% ниже среднего) наносят женщины 40-50 лет.

Эксперты страховой компании «Согласие» составили портреты россиян, для которых полисы ОСАГО обходятся по максимально высокой и низкой цене. Как правило, самый дорогой полис – для мужчин и женщин 18-25 лет, а самый дешевый – для водителей старше 55 лет.

Чаще всего наиболее серьезные аварии провоцируют молодые мужчины на подержанных машинах. По информации ГИБДД, типичный нарушитель ПДД на дорогах России – мужчина в возрасте от 26 до 35 лет со стажем вождения более 10 лет и, как правило, средним специальным образованием и работой. За рулем он находится не более одного часа в день.

По статистике, в ОСАГО чаще всего наибольший ущерб другим водителям наносят мужчины 30-40 лет и женщины старше 50 лет. Убыток в результате аварий, в которых водители этого возраста и пола являются виновниками, на 11% больше среднего.

Наименьший урон другим авто в ДТП (на 19% ниже среднего) наносят женщины 40-50 лет. У представительниц прекрасного пола 30-40 лет – на 15% меньше, 18-30 лет – на 5%.

В целом, женщины за рулем по сравнению с мужчинами наносят авто других водителей в ДТП менее серьезные повреждения. Только у мужчин 40-50 лет этот показатель на 2% меньше среднего, у представителей сильного пола остальных возрастных категорий – выше. Так, мужчины 18-30 лет наносят ущерб на 7% больше, старше 50 – на 2%.

Бойтесь Аню и Диму: обладатели каких имен чаще попадают в аварии

18:19, 14.10.2021 760

Бийский рабочий