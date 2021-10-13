Бийск: Молодежь уже «не застрахована»: коротко о ситуации с COVID на 13 октября
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Мурашко заявил, что молодой возраст уже не является «страховкой» от тяжелой формы коронавируса.
- Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в больницы стали поступать и пациенты более молодого возраста — начиная с 20 лет. Молодые люди также могут переносить болезнь в тяжелой форме. Такая тенденция наблюдается в разных регионах страны, пишет РБК.
- Число новых заражений за сутки составило 28 190.
- За последние сутки в России от COVID-19 умерли 973 человека. Суточное число смертей от COVID в России вновь побило рекорд.
- Прививки от коронавируса сделали почти треть жителей России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Главврач больницы в Коммунарке, Денис Проценко: единственный кроме вакцинации способ противостоять распространению COVID-19 — это ранняя диагностика заболевания.
- В Новосибирской области с 25 октября вводится система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: Владимир Путин еще не прошел ревакцинацию против коронавирусной инфекции, так как у него сохраняются высокие титры, сообщает РБК.
- Роспотребнадзор призвал сократить срок выполнения исследования на COVID-19 до 24 часов.
- Регионы, успешно борющиеся с распространением COVID-19, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Правила их предоставления подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В Бийске сложился дефицит лекарств для ковидных больных
14:04, 12.10.2021 1549