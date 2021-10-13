Бийск: Молоко с печатью: с 2022 года его маркировка в Алтайском крае обязательна

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Однако правило не коснется разливного молока

Маркировка молока заключается в наличии специального кода на упаковке, который помогает отследить путь товара от производителя до покупателя. Данные поступают в информационную систему «Честный знак», которая отслеживает оборот маркированных товаров. Код наносят на каждую упаковку молока, сыра или баночку йогурта. Система не самая простая, и местные производители до сих пор разбираются в ней, прослушивая семинары, участвуя в вебинарах и конференциях.

С 20 января 2021 года маркировка была добровольной. С июня этого же года – стала обязательной для сыра и мороженого.

Не подлежат маркировке только такие виды товаров:

Молочная продукция в развес, в разлив, в нарезку;

Детское питание для детей до 3 лет;

Специализированное диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание;

Молочная продукция весом 30 грамм и менее (глазированные сырки с небольшим весом или сливки).

Третий этап маркировки молочной продукции начнется 1 декабря 2021 года, и коснется товаров со сроком годности 40 суток и менее. Предприятия-производители молочной продукции в крае уже готовятся к работе в новых условиях, адаптируют бизнес-процессы, решают организационные вопросы для своевременной поставки маркировочного оборудования.

Вывод через кассу из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток наступит с 20 января 2022 года;

Сроком годности более 40 суток — с 1 июня 2022 года.

Для фермеров маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года.

Производитель молока из Бийского района поставлял продукты с кишечной палочкой

12:48, 21.02.2021 3434

Бийский рабочий