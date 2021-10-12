Бийск: Мокрый снег и гололёд: какой будет погода в Алтайском крае с 12 по 14 октября

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Как сообщают синоптики Алтайского ЦГМС, в регионе в ближайшие дни установится ветреная погода с дождями и гололедными явлениями

По сведениям Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе в ближайшие трое суток установится ветреная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Отрицательные температуры ночью и невысокие плюсовые температуры днем будут способствовать появлению гололедных явлений.

12, 13 и 14 октября в крае ночью и днем в отдельных районах небольшие, по югу и востоку местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега. В утренние часы возможны туманы. Возможны гололедные явления. Ночные температуры будут колебаться от -6 до +2 градусов.

Днем 12 октября столбики термометров не поднимутся выше 5 градусов тепла, в последующие двое суток будет от 2 до 10 градусов тепла. Ветер переменных направлений, 2-9 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду.

В Бийске в эти дни днем 12 октября и ночью 13 октября преимущественно без осадков. В остальное время в городе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры будут колебаться от -4 до +1 градусов, днем воздух прогреется до +1…+4 градусов, 14 октября до 6-8 градусов тепла. Ветер переменных направлений, 2-9 метров в секунду, 13 октября возможны порывы до 13 метров в секунду.

Синоптик назвал сроки формирования постоянного снежного покрова в Алтайском крае

14:35, 06.10.2021 20740

Бийский рабочий