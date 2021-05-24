Бийск: Мокей Мокрый: народный каледнарь и приметы на 24 мая
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Народный праздник Мокей Мокрый отмечается 24 мая.
На Мокия, как и накануне, когда праздновались именины Матушки Сырой Земли, было не принято браться за земляные работы, но уже по другой причине. Этот день считался праздником умилостивления царя града. Поэтому в этот день люди выполняли только повседневную работу по дому.
Говорили, что если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь — наши предки старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.
Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день был дождливым или туманным — то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее». Если восход солнца был багровым — то лето будет грозным, с пожарами.
Народные приметы на 24 мая:
- На рассвете солнце багряное – к грозовому лету, красное – летом не избежать пожаров.
- Если дождь пошел после обеда, значит, он затянется.
- Затяжной дождь или сырой туманный день означают, что лето будет таким же как в этот день.
- Радуга высоко в небе – к ветрам, низко – к ненастью.
- Лошадь трясет головой – к осадкам.
- Кошка спит брюхом кверху – скоро будет не просто теплая, а очень жаркая погода.
- Сходят сморчки – жди появления белых грибов.
- Всяк вышедший на поле в этот день может разгневать Бога, и тот побьет посевы градом.
- На Мокея Мокрого дождевая вода благотворно влияет на волосы, придает им силу и блеск.