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Бийск: Можно пролететь: в ЦБ РФ спрогнозировали популярное мошенничество 2021 года

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

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Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным.

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в интервью радио Sputnik рассказал, что целью мошенников в нынешнем году могут стать туристы.

Связано это с постепенным восстановлением туристических международных полетов, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Вместе с оживлением туристического потока могут активизироваться и мошенники, предупредил специалист.

Сотрудник Центробанка рассказал, что злоумышленники могут продавать билеты на несуществующие рейсы или создавать поддельные сайты авиакомпаний для воровства данных банковских карт туристов. Он отметил, что мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным.

— Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью. Все будет зависеть от условий, которыми все это будет сопровождаться. Усиленная реклама одного из открытых направлений может привести к увеличению внимания злоумышленников к этому маршруту, – отметил Артем Сычев.

Разгадать схему мошенников не сложно, они всегда работают по одной и той же схеме — играют на создании у потребителя ощущения привлекательности услуг по минимальной стоимости. Именно поэтому, когда предлагают «удачные цены» и «удачные рейсы» стоит задуматься.

— Когда возникает ситуация с явно дешевыми билетами или с рейсами, которые нигде на других сайтах не подтверждаются, то это один из показателей, что против вас работают мошенники. Их основная цель – это завладеть данными ваших платежных инструментов, – уточнил Артем Сычев. 

Бийский рабочий

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