ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: Можно ли устанавливать пластиковые окна зимой

Горняк22
20 часов Ago

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Установка пластиковых окон зимой возможна

Конечно, удобнее и легче всего поменять окна в теплое время года. Однако, если такая необходимость возникла в период холодов, сделать это вполне реально.

В основном нюансы, которые следует учитывать при установке окон зимой, касаются мастеров, а не клиентов. Им нужно будет учесть температуру воздуха за окном и в квартире и, исходя из этого, подготовится и провести монтаж.

Если окна вставляют в квартире, где есть отопление мастера привезут конструкции раньше, чтобы они успели согреться. Сама же установка будет проводиться  по тому же принципу, что и в теплое время года.

Не рекомендуется проводить монтаж пластиковых окон зимой лишь при показателях ниже -20 градусов.

Кстати, одним из плюсов установки окон зимой, является меньшая загруженность компаний. Летом ждать установки придется дольше, а зимой эта услуга менее востребована.

Как выбрать качественный профиль для пластиковых окон 1 Как выбрать качественный профиль для пластиковых окон

 

Бийский рабочий

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