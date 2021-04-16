Бийск: Моя прелесть: отреставрированная трилогия «Властелин колец» снова в кинотеатрах

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Все три фильма трилогии спустя 20 лет снова можно посмотреть на большом экране.

«Братство кольца» появилось в кинотеатрах 15 апреля, а «Две крепости» и «Возвращение короля» — появятся 22 и 29 апреля соответственно.

Трилогия прошла процесс полной реставрации. Из-за того, что первый фильм был снят на 35-миллиметровую пленку, а два сиквела — с использованием цифровых камер, изображение немного отличалось. По заявлениям режиссера картин Питера Джексона, теперь они выглядят одинаково и так, как будто были сняты сегодня, а не 20 лет назад. Постановщик руководил процессом реставрации и решил немного изменить цветокоррекцию в соответствии с оригинальными задумками, но применяя удобные современные технологии.

«Властелин колец» — и литературное произведение, и его экранизация — это современная классика, можно сказать, одно из основополагающих произведений мировой культуры ХХ и XXI века. Фэнтезийная сага Джона Рональда Руэла Толкина десятилетиями бередила умы не только рядовых читателей, но и людей из мира кино, мечтавших приложить свою руку к экранизации главного труда британского профессора.

Долгие годы в Голливуде считалось, что снять Толкина — неподъемная задача: глубокая проработка мира и сложность отдельных — например, батальных — сцен заставили многих отказаться от амбициозного плана. Даже Стэнли Кубрика. Питер Джексон же перевернул игру: составил подробнейшую смету всей трилогии, взял в оборот все достижения своего времени и доказал, что реализовать можно все, если мыслить масштабно.

Так, жутковатый хоббит Голлум открыл новую страницу современных спецэффектов в кино. Он стал иконической фигурой всей трилогии и показал: технология захвата движения скрывает огромный потенциал. На тот момент актеру приходилось таскать странный костюм серого цвета, который позволял оцифровать движения и создать на их основе совершенно иного персонажа. Сегодня с помощью технологий можно захватывать актерскую игру во всех мелочах, включая мимику, и переложить на кого угодно — от животных и пришельцев до людей, совершенно непохожих на артиста.

Еще одна интересная деталь. Трилогия открыла путь фэнтезийному насилию на экранах –обезглавливания, сжигание заживо и другие не менее жестокие сцены для фэнтези были в новинку. В рамках жанра, ассоциировавшегося с чем-то более детским, «Властелин колец» оказался слишком суров: начиная с «Двух башен» фильмы Джексона получали отметку «12+». Тоже прецедент, как и сам факт насилия. Оказывается, если пускать на фарш не людей, а орков, то фильм вполне допустимо смотреть с подростками. Но раз кровь не красная — то и насилие «искусственное».

К юбилею саги у вас есть возможность вновь (а у кого-то — и впервые) увидеть все величие истории о Кольце Всевластья на большом экране — в обновленном качестве.

Без Фродо: стали известны подробности о новом сериале по «Властелину колец»

19:57, 24.01.2021 1566

Бийский рабочий