Бийск: Мода на QR: жители Алтайского края выбирают, где разместить код

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Самые смелые делают татуировки

Предъявлять QR-код в Алтайском крае нужно при входе в большие торговые центры, в театр, кино, Дома культуры и концерты. Список тех мест, где он не нужен, сокращается с каждым губернаторским постановлением. Только бийчане сумели адаптироваться к масочному режиму, стали носить маски не только в сумках и карманах, но и на лице, а тут QR на подходе!

С масками было проще – снял-надел. Особо изобретательные бабушки даже придумали зимний «лайфхак»: пришивают пуговки на шапку, чтобы на них цеплять маску, не снимая головной убор.

То есть, чтобы зайти в тот же ТЦ, нужно обязательно иметь документ, удостоверяющий личность, сам код: в приложении «Госуслуги» или распечатанный. На самом деле, очень много лишних движений, при условии, что показывать этот код придется буквально каждому проверяющему в отделе или магазине, а не только на входе в ТЦ.

Ходить по магазинам, показывая QR-код — не самое приятное занятие Фото: Сергей Кулыгин

Многие решили упростить жизнь, увековечив свой QR: на одежде, бижутерии или даже теле.

Так, в сервисах, где можно заказать толстовку или футболку с любым принтом, можно выбрать в качестве рисунка свой код. Показывать придется только ее, но насколько это удобно – не беремся судить.

Оживились мастера бижутерии: как заправские кузнецы они предлагают «выковать» кю ар код брелочком на сумочку или ключи. Будет ли он сканироваться – пока неясно.

Железный QR прослужит долго, но могут быть сбои в его сканировании Фото: livemaster.ru

Зато код, сделанный в фотолабораториях, где в прозрачные брелоки вставляют распечатанное фото, наверняка сработает. Удобства в этом изделии на порядок больше.

Некоторые идут дальше, и решаются на тату. Видимо, полагают, что введенная система QR-кодов – это почти навсегда. Сделать такую работу берутся только опытные тату-мастера.

В социальной сети "Тик-ток" хвастаются новыми незамысловатыми татуировками Фото: Tik tok @fficherr

Несмотря на то, что, по сути, любая татуировка переводится на кожу с помощью трансфера, коды требуют детальной проработки. Одна ошибка: и он не будет считываться. То же самое произойдёт, если обладатель «кю ара» на коже вдруг резко поправится или похудеет. Но всё же то, что такие клиенты, желающие сделать это тату, будут, бийские мастера не исключают.

Например, надпись «Бийск» они набивали уже не раз: один клиент попросил сделать её сзади, на шее.

После введения QR-кодов в торговых центрах Бийска снизилась посещаемость

13:12, 03.11.2021 4247

Бийский рабочий