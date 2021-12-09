Бийск: Многие бийчане продолжают игнорировать платежку за вывоз мусора

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Что мешает успешному продвижению мусорной реформы

«Автомобили, автомобили буквально все заполонили» – слова нехитрой песенки бийские водители мусоровозов вспоминают по нескольку раз на дню. И далеко не в позитивном контексте.

Точка первая – автомобили

Дворы многоквартирных домов забиты отечественным и зарубежным автопромом под завязку. Те же, кому места не хватает на парковках, газонах и обочинах межкварталок, ставят их прямо под окнами, рядом с подъездами. Разумеется, о том, что дорогой сердцу автомобиль может помешать оказанию коммунальной услуги, его владелец не задумывается.

В итоге страдает весь подъезд и дом в целом. Зато после того, как мусор начнет выползать из шахты на улицу, появляется повод для возмущений, мол, региональный оператор не выполняет свои обязанности.

– Это наболевший вопрос – неправильная парковка машин, когда они блокируют подъездные пути к мусорным площадкам и шахтам, – рассказывает Елена Киреева, заместитель директора ООО «Спецобслуживание плюс». – Мусоровозы по нескольку раз возвращаются на один и тот же адрес, и не факт, что шахта будет очищена. У нас есть видеозапись, когда водитель руками тащил по льду несколько метров контейнер, чтобы перегрузить его в машину. Все это ведет к нарушению общего графика вывоза мусора по всему городу. Водитель вместо того, чтобы ехать дальше, пытается решить проблему одного дома. Хотелось бы обратиться с просьбой к владельцам автотранспорта, которые оставляют машину во дворах многоэтажек, не парковаться вблизи мест сбора мусора.

Ответственность за доступ к мусорным площадкам лежит на управляющих организациях и домкомах. Но это тот самый случай, когда для автовладельца своя рубашка ближе к телу, и плевать на то, что это неудобно окружающим.

Согласно действующим СанПиН, вывоз мусора начинается в 7 часов утра и заканчивается в 11 вечера.

Утром мусоровоз подъезжает к шахте, когда хозяин машины может еще спать, а повторный рейс сможет сделать, когда хозяин уже спит. Устанавливать возле каждого такого горе-подъезда дежурный мусоровоз для «ловли момента» на оказание услуги у регионального оператора нет возможности. Поэтому, если уж радеем, бийчане, за общую чистоту в городе и каждом отдельном доме, давайте, прежде чем парковать машины, смотреть по сторонам, чтобы не мешать во время уборки.

Точка вторая –должники

Предприятие «Спецобслуживание плюс» в качестве регионального оператора приступило к работе 24 мая 2021 года, то есть полгода назад. Вроде бы и немного времени прошло, а список должников по оплате услуги по вывозу твердых коммунальных отходов успел вырасти. Пока еще не до критических размеров, но факт остается фактом.

Многие бийчане продолжают игнорировать платежку за вывоз мусора. Львиная доля должников проживает в частном секторе. Видимо, несмотря на все разъяснения, продолжают считать, что раз лично договор не подписывали, платить необязательно. Вот и приходится в очередной раз напоминать, что договор с региональным оператором носит характер публичной оферты. Это значит, что платить надо независимо от того, бестарно или тарно горожане избавляются от бытового мусора.

– Размер оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО рассчитывается на основании Постановления правительства № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений», исходя из числа проживающих в жилом помещении. При отсутствии временно или постоянно проживающих начисления производятся на собственников дома или квартиры, – разъясняет Елена Киреева.

– На сегодня тариф за вывоз мусора составляет 54 рубля 99 копеек для жителя многоквартирного дома и 56 рублей 85 копеек для жителя частного сектора. Разница в тарифах обусловлена тем, что, согласно исследованиям, в частных домах производится больше мусора, чем в МКД. Напоминаю, коммунальные услуги оплачиваются до 10-го числа каждого месяца.

Мы обращаемся ко всем своим потребителям с просьбой оплатить до Нового года долги и доводим до сведения недобросовестных плательщиков, что мы начинаем процедуру судебных взысканий задолженностей за период более трех месяцев. Для граждан это будут дополнительные расходы в виде государственной пошлины и исполнительского сбора в размере 7 % от суммы долга, но не менее одной тысячи рублей. В рамках исполнительного производства судебными приставами могут быть применены такие меры принудительного взыскания, как наложение ареста на имущество должника или обращение взыскания на периодические выплаты, то есть заработную плату или пенсию. Кроме того, за каждый день просрочки платежа начисляется пеня.

Накануне Нового года регио­нальный оператор объявляет акцию «Отменим начисленную пеню». И для тех потребителей, которые оплатят задолженность по услуге «Обращение с ТКО» до 31 декабря 2021 года, пеня будет отменена.

Точка третья –договоры

Региональный оператор в который уже раз уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о необходимости заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

– За ведение деятельности без договора предусмотрена административная ответственность в размере от 100 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток, – напоминает Елена Киреева. – Если же юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не заключает договор и после наказания, наступает повторная административная ответственность. А это уже немного иные цифры штрафов: от 200 до 400 тысяч руб­лей и продление запрета на деятельность еще на 90 суток. Особо подчеркну, что информация по фактам уклонения от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО регулярно передается в контролирующие органы.

Подобными темпами и разориться недолго. Впрочем, каждый сам будет делать выводы и принимать решение. Начнет ли он новый год с судебных разбирательств из-за мусорных пакетов или оплатит долги и не позволит неприятностям омрачать свою жизнь. Что касается юрлиц и ИП, там еще проще – на первом этапе просто позвонить в абонентский отдел и заявить о себе.А еще не загораживать своими «ласточками» подъезды к мусорным шахтам, самим же потом будет неприятно мимо них ходить.

Координаты регионального оператора по обращению с ТКО по Бийской зоне: г. Бийск, ул. Революции, 98. Т. 8 (3854) 33-74-94. e-mail: abon@so22.ru.

Обращаемся ко всем своим потребителям с просьбой оплатить до Нового года долги и доводим до сведения недобросовестных плательщиков, что начинаем процедуру судебных взысканий задолженностей за период более трех месяцев.Зачастую проезды к мусорным камерам в многоэтажных домах загораживают частные автомобили.

Бийский рабочий