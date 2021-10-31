Бийск: Многодетная мать в Бийском районе привязывала и истязала своего сына

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Женщина предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетнего сына и незаконном лишении его свободы.

По данным следствия, с августа 2019 по июль 2021 года жительница Бийского района систематически истязала своего 10-летнего сына. За плохое поведение она причиняла ему физические и психические страдания. Кроме того, чтобы мальчик не смог убежать из дома, она привязывала его ногу веревкой, а также металлической цепочкой к мебели и до 8 часов держала в комнате одного.

При этом на воспитании женщины всего находятся пятеро несовершеннолетних детей. Ранее ее уже лишали родительских прав в отношении дочери и потерпевшего сына, но в 2018 году была в них восстановлена по решению суда. Кроме того, гражданка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за преступления против собственности, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Женщина вину в содеянном признала и объяснила свои неприязненные отношения к ребенку его непослушанием. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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09:20, 30.10.2021 444

Бийский рабочий