Бийск: Много ВПР: Рособрнадзор проверит количество контрольных в школах

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Рабочая группа ведомства к августу выработает рекомендации по количеству контрольных и проверочных работ в школах.

До начала нового учебного года эти рекомендации должны быть доведены до всех регионов и школ, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе первого заседания рабочей группы.

По его словам, помимо тех контрольных, которые по каждому предмету проводит учитель, в школах проводятся также муниципальные и региональные контрольные работы. Кроме того, существует практика натаскивания обучающихся к всероссийским проверочным работам (ВПР) из-за которой учителя, по своей инициативе, перед ВПР проводят по несколько тренировочных «предпроверочных» работ.

Руководитель Рособрнадзора отметил, что порой происходит подмена понятий, когда различные контрольные работы декларируются как ВПР и ими пугают школьников и родителей. Что касается ВПР, то они нужны, прежде всего, для мониторинга уровня подготовки учащихся и выявления возможных пробелов, а также определения тех школ, которым необходимо оказать методическую поддержку. Учителя не должны воспринимать ВПР как оценку своей работы и уделять чрезмерное внимание подготовке к ним.

— По итогам ВПР, региональных и муниципальных контрольных, не должны приниматься решения о наказаниях, лишении премий, чтобы учителя не относились к ним с опаской, — подчеркнул Анзор Музаев.

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14:16, 30.03.2021 1063

Бийский рабочий