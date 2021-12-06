Бийск: Митрофанов день: народный календарь и приметы на 6 декабря

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Митрофанов день отмечается 6 декабря

Считалось, что погода в этот день может подсказать, какое ждать лето. Например, снег и северный ветер обещали, что 6 июня будет идти холодный дождь.

К этому дню на Руси землю покрывал достаточный снежный покров, чтобы можно было ездить на санях. Именно так и проводили этот день, дети весело катались на санках и устраивали зимние игры.

Занимались и серьезными делами. Например, обеспечивали безопасность — предки возводили вдоль дорог, где собирались ездить на санях, некое подобие знаков. На длинные палки сверху крепили тряпку и вбивали их в землю. Это позволяло определить путь домой в плохую погоду.

Народные приметы на 6 декабря:

Если в этот день малооблачно — день будет солнечным, но морозным.

На небе много туч — жди метель.

Если луну видно хорошо и ее края острые — предстоящая зима будет холодной.

Если снег скрипучий -вскоре жди потепления.

Бийский рабочий