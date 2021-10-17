Бийск: Мишустин поручил подготовить новые меры по стабилизации цен на продукты

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Требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной перспективе

Принятые правительством РФ меры по сдерживанию цен на продовольственные товары оказались эффективными, но в текущих условиях нужен новый комплекс мер, которые бы стабилизировали цены в долгосрочной перспективе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

— Сегодня все-равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие. Во всем мире они растут и, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, которые обеспечивают стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе, — сообщил Михаил Мишустин.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании заявил, что в России наблюдается «нехарактерный для данного периода года рост цен» по плодоовощной продукции и продукции животноводства. По его словам, Минсельхоз РФ в 2022 году планирует выделить дополнительно 5 млрд руб. на поддержку овощеводов. Аграрии будут получать субсидии на расширение и модернизацию производства, строительство хранилищ и селекционно-семеноводческих центров. Малые и средние хозяйства получат поддержку в прямом сбыте продукции.

Также Патрушев отметил, что до 50% овощей и до 65% картофеля в стране производится в личных подсобных хозяйствах. Ведомство предусматривает поддержку и для них.

Глава Минсельхоза рассказал и о мерах поддержки производителей мяса. Для них предусмотрят льготы на закупку кормов, направив на это 10 млрд руб. кроме того, предприятия, пострадавшие от африканской чумы свиней и птичьего гриппа в 2020 году, смогут получать кредиты на льготных условиях.

На совещании отметили также рост мировых цен на сахар, растительные масла и мясную продукцию.

Бийский рабочий