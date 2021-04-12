Бийск: Мишки-малышки: сотрудник алтайского заповедника учился выхаживать медвежат

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Ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника, Юрий Калинкин изучил опыт работы Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Ранее Алтайский заповедник выпускал на своей территории медвежат-сирот три раза. Результаты двух выпусков были обнадеживающими, рассказали в пресс-службе Алтайского биосферного заповедника. Администрация заповедника приняла решение о создании мини-центра по реабилитации медвежат-сирот региона на территории заповедника.

Осенью 2020 года Сергей и Екатерина Пажетновы посетили заповедник, осмотрели предполагаемые места для создания инфраструктуры центра, дали рекомендации.

В ходе изучения опыта реабилитации медвежат-сирот Юрий Калинкин принимал непосредственное участие в воспитании шестерых медвежат-сирот из Карелии и Кировской области. По признанию зоолога это намного сложнее содержания любых домашних животных.

— Нюансов много, среди них, прежде всего то, что питомцы — это дикие хищники, с которыми недопустимо налаживание каких-либо контактов облегчающих работу с животными в обыденной жизни, ведь они выращиваются для дикой природы.

Соблюдение режима молчания – одно из необходимых и непривычных требований при работе с медвежатами. Все эмоции, вопросы можно излагать только после ухода от места пребывания медвежат на определенное расстояние. Помимо приготовления корма, проведения кормления через каждые пять часов, необходимо провести умывание, поддержание чистоты, подготовить вольеру.

— Рабочий день семьи Пажетновых непрост, нет ни выходных, ни праздников в привычном нами понимании, все подчинено строгому режиму кормления и других мероприятий по воспитанию медвежат, — делится впечатлениями сотрудник Алтайского заповедника.

Причиной разлуки медвежат с медведицей, к сожалению, нередко бывает браконьерство, рубка леса или другое воздействие человека. Медвежата-сироты обречены на гибель, в лучшем случае на существование в цирке или зоопарке.

В Алтайском крае из спячки вышли медведи

19:24, 05.04.2021 563

Бийский рабочий