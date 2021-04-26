Бийск: Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину в России

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Кроме того, в ведомстве предлагают отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума в России.

Министерство труда и социальной защиты населения России разработало проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине.

Также предлагается отказаться от установления величины прожиточного минимума каждый квартал. О проектах обоих нормативных правовых актов сообщает ТАСС.

С этого года в России величина прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда рассчитываются по-новому и зависят не от стоимости потребительской корзины, а от медианного дохода. МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2%.

— Новая методика более прогрессивная, она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться, – заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Прожиточный минимум используется для определения нижней границы пенсий, выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам и других категорий льготников. От уровня МРОТ зависят размеры больничных и других социальных пособий, а также налогов, сборов, штрафов и других платежей.

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15:42, 23.04.2021 499

Бийский рабочий