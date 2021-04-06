Бийск: Минсельхоз будет квотировать поставки сахара в торговлю

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Российским заводам установлены квоты на поставку сахара.

Объем поставок будет зависеть от потребностей конкретной территории. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Новые квоты, определенные Минсельхозом России, вводятся с целью контроля объемов поставок в стране. Производство сахара будет распределено между предприятиями согласно розничной потребности каждого отдельного региона и с учетом объемов, которые заводы выработали на сегодняшний день.

По словам источника, ориентировочный план поставок будет основан на информации о потребностях в региональных и федеральных сетях, а также с учетом мнения местных властей. Кроме того, ведомство учитывало данные о среднем ежегодном потреблении сахара на душу населения в РФ.

Отмечается также, что на данный момент Министерство сельского хозяйства совместно с Союзом сахаропроизводителей России прорабатывают процесс распределения объемов поставок между производителями.

Напомним, ранее СМИ сообщали о проблемах с поставками сахара в российские магазины. Проблемы возникли после того, как российские власти объявили о готовности выделить субсидии за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм сахара.

СМИ: заводы прекратили поставлять сахар в магазины

15:47, 01.04.2021 815

Бийский рабочий