Бийск: Минздрав разберется в инциденте с ошибочной прививкой от COVID в Барнауле

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Сейчас в медицинском учреждении проводится служебное расследование.

Министерство здравоохранения Алтайского края начало проверку после сообщения жительницы Барнаула об ошибочной прививке. Об этом «КП на Алтае» сообщили в пресс-службе ведомства.

В медорганизации проводится служебное расследование. Если история подтвердится, к работнику, допустившему ошибку, будет применено дисциплинарное взыскание.

Напомним, жительница Барнаула в соцсетях заявила, что врачи вместо прививок от гепатита и дифтерии, поставили ее супругу вакцину от коронавируса. В подтверждение своих слов она опубликовала фотографии направления на прививку от гепатита и свидетельство о прививки от коронавируса.

В Барнауле мужчину «по ошибке» привили от коронавируса

09:21, 31.03.2021 553

Бийский рабочий