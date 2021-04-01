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Алтайский край

Бийск: Минздрав разберется в инциденте с ошибочной прививкой от COVID в Барнауле

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

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Сейчас в медицинском учреждении проводится служебное расследование.

Министерство здравоохранения Алтайского края начало проверку после сообщения жительницы Барнаула об ошибочной прививке. Об этом «КП на Алтае» сообщили в пресс-службе ведомства.

В медорганизации проводится служебное расследование. Если история подтвердится, к работнику, допустившему ошибку, будет применено дисциплинарное взыскание.

Напомним, жительница Барнаула в соцсетях заявила, что врачи вместо прививок от гепатита и дифтерии, поставили ее супругу вакцину от коронавируса. В подтверждение своих слов она опубликовала фотографии направления на прививку от гепатита и свидетельство о прививки от коронавируса. 

Минздрав разберется в инциденте с ошибочной прививкой от COVID в Барнауле1

В Барнауле мужчину «по ошибке» привили от коронавируса

09:21, 31.03.2021 553

Бийский рабочий

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