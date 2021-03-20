Бийск: Министр промышленности Алтайского края посетил несколько предприятий Бийска

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Вячеслав Химочка уверен — у наукограда достаточно точек роста для дальнейшего развития промышленного потенциала.

Министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка посетил ряд промышленных предприятий в Бийске, осмотрел производственные площадки, обсудил с руководством и представителями коллективов планы дальнейшего развития производства, сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Глава Минпромэнерго побывал на площадке общества с ограниченной ответственностью «Энергостройдеталь — Бийский котельный завод»,где ознакомился с производством котлов для пароохлаждения атомных реакторов, которые завод производит для АЭС.

Также Химочка посетил «Бийскую мебельную фабрику» и побывал на строящемся предприятии «Алтайский битумный терминал».

В Министерстве промышленности и энергетики региона сообщают, что «Алтайский битумный терминал» будет снабжать партнеров компонентами для строительства и ремонта дорог. Проект предусматривает создание современного автоматизированного сырьевого логистического комплекса для обеспечения предприятий Алтайского края сырьем для строительства и ремонта дорожного полотна. Предприятие планирует выйти на рынок Алтайского края и Республики Алтай, а в перспективе намерено поставлять продукцию в соседние регионы Западной Сибири.

По итогам визита Глава Минпромэнерго заявил, что у бийских предприятий много планов и проектов, поэтому у наукограда есть достаточно точек роста для дальнейшего развития промышленного потенциала.

— Также имеются хорошие производственные площадки, есть сплоченные команды единомышленников, предприятиям оказывается господдержка, — отметил Вячеслав Химочка.

Бийский рабочий