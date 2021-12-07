Бийск: Минздрав Алтайского края: сочетание ковида и гриппа ухудшит эпидобстановку

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Накануне выходных губернатор Алтайского края пообщался с представителями Министерства здравоохранения и медицинской общественностью

Главная тема обсуждения — ситуация, касающаяся новой коронавирусной инфекции, вакцинация населения, эффективность ограничительных мер, принятых в регионе, сообщает пресс-служба правительства.

Виктор Томенко отметил, что в Алтайском крае эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает оставаться напряженной. Ситуация стабилизировалась на высоких уровнях заболеваемости. В целом показатели по COVID-19 в регионе выше среднероссийских.

В крае развернуто 24 инфекционных госпиталя, 4700 коек. Заполняемость коечного фонда составляет около 80 процентов. В госпиталях большое количество людей (около 800), которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Ежедневно от ковида умирает 30 и более человек. Наибольший удар, по словам представителей минздрава региона, приходится на людей старшего поколения, которые имеют хронические заболевания.

Оценивая текущий эпидпроцесс, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщил, что вирус стал более агрессивный. В регионе не сформирован достаточный популяционный иммунитет, что позволило вирусу интенсивно мутировать и приобретать новые качества.

Сложность возникает и в том, что этой осенью начали фиксировать случаи заболевания гриппом, чего в прошлом году не было.

— Коронавирусная инфекция, наслоившись на не менее агрессивную инфекцию, такую как грипп, приведет к усложнению эпидпроцесса, — высказал свое мнение Дмитрий Попов.

На вопрос губернатора о количестве заболевших коронавирусной инфекцией из числа ранее привитых он ответил:

— Из 847 тысяч привитых менее 4% заболели, при этом не более 1% из них были госпитализированы в ковидные госпитали.

Добавим, что в конце прошлой недели Роспотребнадзор региона опубликовал статистику по ситуации с ОРВИ и гриппом. На начало декабря в крае было зафиксировано около 32,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ и свыше 3000 случаев заболевания гриппом.

Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди школьников и среди взрослого населения. Среди заболевших отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риносинцитиальные вирусы, риновирусы), а также циркуляция вируса гриппа А/H3N2/.

Рост заболеваемости гриппом в Алтайском крае ожидают уже в декабре

15:40, 05.12.2021 686

Бийский рабочий