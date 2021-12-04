Бийск: Минтранс отказался проверять QR-коды при продаже авиабилетов

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В том случае, если проверка будет обязательной, QR-коды будут проверять у пассажиров только перед регистрацией рейса

Минтранс скорректировал свою позицию о необходимости проверки QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от COVID-19. QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов, сообщают «Ведомости».

Если у пассажира уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте «Госуслуги», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат.

Только при наличии QR-кода перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс (как правило, регистрация у российских перевозчиков начинается за сутки до вылета). Если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

Как поясняют в Минтрансе, запрашивать информацию о наличии сертификата будет даже не сама авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. Это такие компании, как Sabre, Amadeus, Navitaire или российские «Сирена трэвел» и «Онлайн резервейшн систем». Аналогично верификация сертификатов будет проходить, если билет будет куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам.

Однако пока в ведомстве не пояснили, как будет проходить проверка сертификатов у россиян, у которых нет профиля на «Госуслугах».

Законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах и на авиационном и железнодорожном транспорте были внесены в Госдуму 12 ноября. Это вынужденная мера для сдерживания распространения коронавируса, пояснила руководитель оперштаба и вице-премьер Татьяна Голикова. Обязательная проверка кодов в общепите начнется с 1 февраля 2022 года, дату введения проверки на транспорте правительство объявит позднее.

Реально работает: в каких сферах в Бийске «прижился» QR-код

16:35, 02.12.2021 2588

Бийский рабочий