ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Бийск: Минтранс отказался проверять QR-коды при продаже авиабилетов

Горняк22
10 часов Ago

0

В том случае, если проверка будет обязательной, QR-коды будут проверять у пассажиров только перед регистрацией рейса

Минтранс скорректировал свою позицию о необходимости проверки QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от COVID-19. QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов, сообщают «Ведомости».

Если у пассажира уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте «Госуслуги», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат.

Только при наличии QR-кода перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс (как правило, регистрация у российских перевозчиков начинается за сутки до вылета). Если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

Как поясняют в Минтрансе, запрашивать информацию о наличии сертификата будет даже не сама авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. Это такие компании, как Sabre, Amadeus, Navitaire или российские «Сирена трэвел» и «Онлайн резервейшн систем». Аналогично верификация сертификатов будет проходить, если билет будет куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам.

Однако пока в ведомстве не пояснили, как будет проходить проверка сертификатов у россиян, у которых нет профиля на «Госуслугах».

Законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах и на авиационном и железнодорожном транспорте были внесены в Госдуму 12 ноября. Это вынужденная мера для сдерживания распространения коронавируса, пояснила руководитель оперштаба и вице-премьер Татьяна Голикова. Обязательная проверка кодов в общепите начнется с 1 февраля 2022 года, дату введения проверки на транспорте правительство объявит позднее.

Минтранс отказался проверять QR-коды при продаже авиабилетов1

Реально работает: в каких сферах в Бийске «прижился» QR-код

16:35, 02.12.2021 2588

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Барнауле судебного пристава признали виновным в получении взятки

Горняк22: В Барнауле судебного пристава признали виновным в получении взятки

Горняк22
10 часов Ago
Взятка. Коррупция Фото: pixabay.com Преступление выявил отдел собственной безопасности УФССП при сопровождении оперативных сотрудников регионального управления ФСБ В Барнауле судебного...
Горняк22: Житель Мамонтовского района признан виновным в убийстве гражданской супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Мамонтовского района признан виновным в убийстве гражданской супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Собранные Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Житель города Ижевска признан виновным в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Ижевска признан виновным в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Собранные Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...

Читать по теме:

ВТОПЕ: