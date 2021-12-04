Бийск: Минздрав: алтайское здравоохранение получит в 2022 году 1,2 млрд рублей

2

В частности, деньги будут освоены на строительство хирургического детского корпуса и детского санатория

Более 1,2 млрд рублей федеральных средств получит Алтайский край в следующем году на развитие здравоохранения – в рамках нацпроекта, сообщил редакции ТАСС глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.

— Общий объем финансирования по региональным проектам до 2024 года составляет более 26 млрд 358 млн рублей. Из них на 2022 году предусмотрено выделение 1 млрд 224 млн. рублей. Если говорить о планах реализации проектов в следующем году, то, к примеру, по проекту «Развитие детского здравоохранения» в 2022 году планируется строительство хирургического корпуса на 165 коек Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

Кроме того, по словам главы ведомства, в Алтайском крае планируют начать строительство детского корпуса санатория в Белокурихе – оно будет построено в рамках государственно-частного партнерства.

Также планируется переоснащение трех региональных медорганизаций, оказывающие помощь онкобольным и строительство хирургического корпуса краевого онкодиспансера.

В уходящем году на средства нацпроекта регион получил впервые в истории регионального здравоохранения средства на замену тяжелого медоборудования – так, за год в крае 39 медорганизаций получили 55 единиц тяжелой медицинской техники — томографов, флюрографов, маммографов.

Виктор Томенко доложил Мишустину о ситуации с коронавирусом в регионе

12:44, 01.12.2021 1616

Бийский рабочий