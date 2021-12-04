ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Бийск: Минздрав: алтайское здравоохранение получит в 2022 году 1,2 млрд рублей

Горняк22
10 часов Ago

2

В частности, деньги будут освоены на строительство хирургического детского корпуса и детского санатория

Более 1,2 млрд рублей федеральных средств получит Алтайский край в следующем году на развитие здравоохранения – в рамках нацпроекта, сообщил редакции ТАСС глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.

— Общий объем финансирования по региональным проектам до 2024 года составляет более 26 млрд 358 млн рублей. Из них на 2022 году предусмотрено выделение 1 млрд 224 млн. рублей. Если говорить о планах реализации проектов в следующем году, то, к примеру, по проекту «Развитие детского здравоохранения» в 2022 году планируется строительство хирургического корпуса на 165 коек Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

Кроме того, по словам главы ведомства, в Алтайском крае планируют начать строительство детского корпуса санатория в Белокурихе – оно будет построено в рамках государственно-частного партнерства.

Также планируется переоснащение трех региональных медорганизаций, оказывающие помощь онкобольным и строительство хирургического корпуса краевого онкодиспансера.

В уходящем году на средства нацпроекта регион получил впервые в истории регионального здравоохранения средства на замену тяжелого медоборудования – так, за год в крае 39 медорганизаций получили 55 единиц тяжелой медицинской техники — томографов, флюрографов, маммографов.

Минздрав: алтайское здравоохранение получит в 2022 году 1,2 млрд рублей 1

Виктор Томенко доложил Мишустину о ситуации с коронавирусом в регионе

12:44, 01.12.2021 1616

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Барнауле судебного пристава признали виновным в получении взятки

Горняк22: В Барнауле судебного пристава признали виновным в получении взятки

Горняк22
10 часов Ago
Взятка. Коррупция Фото: pixabay.com Преступление выявил отдел собственной безопасности УФССП при сопровождении оперативных сотрудников регионального управления ФСБ В Барнауле судебного...
Горняк22: Житель Мамонтовского района признан виновным в убийстве гражданской супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Мамонтовского района признан виновным в убийстве гражданской супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Собранные Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Житель города Ижевска признан виновным в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Ижевска признан виновным в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Собранные Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...

Читать по теме:

ВТОПЕ: