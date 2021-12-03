Бийск: Минобр: стрельба в школе села Алтайское произошла из-за неосторожности

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Как сообщает ТГ-канал «Ленина, 59», в Минобре Алтайского края подтверждают факт стрельбы, но он произошел из-за неосторожных действий

Так, по данным ведомства, 1 декабря в Алтайской средней школы №1 после первого урока на территории школы учащийся 10 класса по неосторожности нанес травму восьмикласснику: по предварительным данным, выстрелом из пневматического пистолета рикошетом в голову, сообщает ТГ-канал.

Выстрелил подросток в дерево, потерпевший в это время шел в школу, пуля отрекошетила.

— Подростки характеризуются положительно, конфликтов между ними не было. Виновник сразу сообщил о случившемся, были вызваны скорая, сотрудники полиции, родители подростков. Пострадавший был доставлен в КГБУЗ «Алтайская ЦРБ», пуля повредила мягкие ткани, была извлечена, первичная хирургическая обработка была проведена, состояние подростка удовлетворительное, — сообщает Министерство образования Алтайского края.

Сегодня школа продолжила работу в штатном режиме.

— С несовершеннолетними проведена беседа о случившемся факте, о недопустимости проноса на территорию учебного заведения, любого вида оружия. До родителей несовершеннолетних в чатах довели информацию о ЧП, обратили внимание на особый контроль за личными вещами детей, — рассказали в министерстве.

В райцентре Алтайское школьник устроил стрельбу в школе и ранил в голову ученика

10:40, 02.12.2021 2303

Бийский рабочий