ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Бийск: Минздрав: к концу декабря в Алтайский край может прийти пятая волна коронавируса

Горняк22
11 минут Ago

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В Алтайский край может прийти пятая волна коронавируса, которая уже началась в некоторых европейских странах

На аппаратном заседании регионального правительства глава Алтайского минздрава Дмитрий Попов озвучил прогноз по дальнейшему развитию эпидситауции в крае.

В ведомстве подсчитали, что к 20 декабря в Алтайском крае количество привитых от коронавируса составит 1 миллион человек.

— В настоящее время закончили вакцинацию 845 тысяч жителей Алтайского края. Ещё порядка 135 тысяч человек получили первую дозу двухкомпонентной вакцины. Таким образом количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион к 20 декабря, — пояснил Дмитрий Попов.

В то же время, по оценке Минздрава, в Алтайский край может прийти пятая волна коронавируса, которая уже началась в некоторых европейских странах. В пресс-службе регионального правительства сообщая об этом, привили данные ВОЗ, согласно которым не привитые люди являются основным распространителем COVID-19 в мире.

Минздрав: к концу декабря в Алтайский край может прийти пятая волна коронавируса1

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07:11, 29.11.2021 787

 

Бийский рабочий

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