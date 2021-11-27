Бийск: Минздрав: Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

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Темпы роста заболеваемости в последние недели в регионе снижаются, заявил глава алтайского Минздрава

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что регион преодолел пиковые значения четвертой волны коронавируса. Сейчас регион вышел на плато, заявил глава ведомства.

При этом уровень заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае все еще остается выше среднероссийского, пишет ТАСС. А 21 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова отнесла Алтайский край в топ-3 регионов, где наблюдается улучшение ситуации с распространением COVID-19.

Голикова заявила об ухудшении эпидситуации по COVID в Алтайском крае

10:48, 21.11.2021 1706

Дмитрий Попов пояснил, что, несмотря на это, темпы роста заболеваемости в последние недели в регионе снижаются.

— Мы видим, что темпы по росту заболеваемости замедлились. Последние пару недель они снижаются, поэтому мы надеемся, что преодолели пиковые значения нагрузки на отрасль. Мы вышли на плато и отмечаем длинный тренд снижения заболеваемости в крае, — сообщил министр.

Отметим, что в последние дни ежесуточно в регионе выявляют в среднем 530 заболевших. При этом статистка по заболевшим продолжает бить рекорды. А каждый день по-прежнему умирает около 30 жителей края с коронавирусом.

Бийский рабочий